Astım hastalarının umut aradığı Ermenistan’daki yeraltı kliniği kapanma riskiyle karşılaştı

By Theo Farrant & AFP

Bir zamanlar devlet tarafından finanse edilen merkez, hükümet desteğini çekip tedavinin bilimsel kanıttan yoksun olduğunu söylemesinin ardından kapanma riskiyle karşı karşıya.

Ermenistan’ın başkentinin derinlerinde, Sovyet döneminden kalma bir tuz madeninden dönüştürülen bir şifa hastanesi, alternatif tıp ile modern sağlık hizmetleri üzerine büyüyen tartışmanın beklenmedik odağı haline geldi.

Ziyaretçiler, Erivan’daki Cumhuriyet Speleoterapi Merkezi’ne ulaşmak için yerin 235 metre altına iniyor; burada tedavi, ilaçlardan değil, solunum yolu hastalıklarını hafiflettiğine inanılan dev tuz mağaralarının içindeki mineral bakımından zengin havayı solumaktan oluşuyor.

Speleoterapi – Yunanca “mağara” anlamına gelen spḗlaion kelimesinden geliyor – tuz madenleri gibi yeraltı ortamlarında uzun süre vakit geçirilmesine dayanan alternatif bir solunum tedavisi yöntemi.

Klinik 1987’de açıldı ve onlarca yıl boyunca Ermenistan’ın kamu sağlık sistemi içinde faaliyet gösterdi. Ancak 2019’da hükümet, ülkenin yeni genel sağlık reformları kapsamında gereken kanıta dayalı standartları karşılamadığı gerekçesiyle, merkezin finansmanını kesti.

O zamandan beri merkez ayakta kalmak için mücadele ediyor; hastalar ise rahatlama umuduyla hâlâ uzun mesafeler kat etmeye devam ediyor.

Yerin metrelerce altında sıra dışı bir tedavi merkezi

Rusya’nın Sibirya bölgesindeki Kemerovo kentinden 63 yaşındaki makine mühendisi Armen Stepanyan, ağır astımını tedavi ettirmek için on yılı aşkın süredir her yıl mağaralara geri dönüyor. “37 yaşımdan beri astımım var. Bir ara öyle kötüleşti ki hiçbir şey fayda etmedi. Tedavi için bir sanatoryuma gittim, o da çare olmadı, sonunda buraya geldim.”

Tedaviyi hayatını değiştiren bir deneyim olarak anlatıyor: “Ben bunu bir kurtuluş gibi gördüm. O günden beri, koronavirüs yılı hariç, her yıl Erivan’a geldim. Bu mağaralara tedavi için gelişimin artık 13’üncü yılı.”

Tünellerin içinde hastalar sıra sıra dizilmiş yataklarda dinleniyor, egzersiz yapıyor ya da grup terapi seanslarında birlikte oturuyor; doktorlar ise nefes alışlarını ve akciğer fonksiyonlarını takip ediyor. Yeraltındaki ortam, alerjenlerden, kirlilikten ve ani sıcaklık değişimlerinden yalıtılmış durumda.

Doktor Anush Voskanyan, klinik açıldığından beri burada çalışıyor. “Cumhuriyet Speleoterapi Merkezi, tuz madenlerinin derinliklerinde, 235 metre derinlikte bulunuyor. Hastanemiz yaklaşık kırk yıl önce kuruldu ve ben de kuruluşundan bu yana burada çalışıyorum. Başlıca bronşiyal astımı olan, alerjik hastalıkları bulunan, özellikle solunum yolu alerjileri ve cilt alerjileri yaşayan hastaları tedavi ediyoruz.”

Yeraltındaki koşulların tedavinin etkisinde kilit rol oynadığını söylüyor: “Buradaki hava iyonize, sıcaklık yıl boyunca sabit, 19–20°C ve sürekli değişmiyor. Bu, yer kabuğunun bu derinliğinde olmamızdan kaynaklanıyor. Radyasyon burada sıfıra iniyor.”

“Yeryüzündeki manyetik radyo dalgaları, gürültü, toz ve alerjenler burada yok ve tüm bu etkenler sayesinde şifa verici etkiyi elde ediyoruz” diye ekliyor.

Mercek altındaki eski bir tedavi yöntemi

Destekçilerine göre speleoterapi, Doğu Avrupa ve eski Sovyetler Birliği’ndeki sağlık geleneklerinin uzun süredir bir parçası; buralarda kaplıcalar ve dağ sanatoryumları gibi doğal ortamlar kronik hastalıkların tedavisinde yaygın biçimde kullanıldı.

Ancak eleştirenler, yöntemin gerçekten işe yaradığını kanıtlayan geniş ölçekli bilimsel araştırmaların hâlâ yetersiz olduğunu savunuyor ve Ermeni sağlık yetkilileri, sınırlı sağlık bütçesiyle önceliğin daha güçlü kanıtlara dayanan tedavilere verilmesi gerektiğini belirtiyor.

Devlet desteğinin çekilmesi, hasta sayısını keskin biçimde düşürdü ve merkezin geleceğini belirsizliğe sürükledi.

“Merkezimiz şu anda bir krizle karşı karşıya, çünkü artık devlet desteği almıyoruz. Merkez risk altında ve tamamen kapanmak zorunda kalabilir. Bunun sonucunda, devlet desteği olmadığı için hastalar da tedavi olamıyor. Yatırımcıların ortaya çıkmasını ve merkezin yeniden canlanmasını umut ediyoruz” diyor Voskanyan.

Hükümet şu anda tesisteki hissesini özelleştirmeye çalışıyor; bu da özel yatırımcıların ya da sağlık turizminin yeraltındaki kliniğin açık kalmasına katkı sağlayabileceği yönünde umutları artırıyor.

