6 NİSAN ÖLDÜRÜLEN GAZETECİLER GÜNÜ:

Hakikat susturulmaz

Gazetecilik mesleğinin verdiği ilk kayıp olan Hasan Fehmi’nin 6 Nisan 1909’da Galata Köprüsü’nde öldürülmesinden bu yana 117 yıl geçti. Basın meslek örgütleri, gazetecilere yönelik saldırıların hakikati susturma amacı taşıdığını vurgulayan açıklamalar yaptı.

Bugün 6 Nisan, Öldürülen Gazeteciler Günü.

Gazetecilik mesleğinin verdiği ilk kayıp olan Hasan Fehmi’nin 6 Nisan 1909’da Galata Köprüsü’nde öldürülmesinden bu yana 117 yıl geçti. Basın meslek örgütleri ve DEM Parti 6 Nisan Öldürülen Gazeteciler Günü’ne dair açıklamalar yaptı.

Mezopotamya Kadın Gazeteciler Derneği (MKG) ile Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG), 6 Nisan Öldürülen Gazeteciler Günü’ne dair açıklama yaptı. Açıklamada, 6 Nisan’ın Türkiye’de gazetecilik faaliyetleri nedeniyle öldürülen gazetecileri anma günü olduğuna işaret edilerek, bu tarihin gazeteci-yazar Hasan Fehmi Bey’in 6 Nisan 1909’da Galata Köprüsü’nde suikast sonucu katledilmesine dayandığı hatırlatıldı.

‘Hakikat susturulmak istendi’

Gazetecilere yönelik saldırıların hakikati susturma amacı taşıdığı vurgulanan açıklamada, “Kalemi kırılmak istenen her gazeteciyle birlikte hakikat susturulmak istendi. Ancak baskılar, tehditler, katliamlar ve cezasızlık politikaları özgür basın geleneğini durduramadı. Bu topraklarda gerçeğin izini sürenler her dönem bedel ödedi, ama hakikatten vazgeçmedi” ifadeleri yer aldı.

Açıklamada ayrıca, öldürülen gazetecilerin mirasına sahip çıkılacağı belirtilerek, “Bugün, katledilen tüm gazetecileri saygı ve minnetle anıyoruz. Onların bıraktığı miras, direnişleri ve hakikat uğruna yürüttükleri mücadele yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor. Katledilen gazetecilerin kalemi yerde kalmadı, kalmayacak. Onların hakikat mücadelesini büyütmek, anılarına sahip çıkmak ve özgür basın çizgisini sürdürmek boynumuzun borcudur” denildi.

Türkiye Gazeteciler Sendikası da 6 Nisan Öldürülen Gazeteciler Günü vesilesye bugün 14.00’da bir etklinlik ve açıklama yapacak.

Dem Parti: “Mücadeleyi büyütmeye devam edeceğiz”

DEM Parti, 6 Nisan Öldürülen Gazeteciler Günü dolayısıyla bir açıklama yayımladı. Açıklamada, Türkiye’de ve dünyada gazetecilerin “gerçeği görünür kılmanın ve halkın haber alma hakkını savunmanın bedelini ağır baskılarla, tutuklamalarla ve kimi zaman yaşamlarıyla ödediği” belirtilerek, “Hakikati savunan kalemlere yönelen her saldırı yalnızca gazetecilere değil; toplumun gerçekleri öğrenme hakkına yöneliktir” denildi.

DEM Parti, açıklamasında gazetecilere yönelik baskıların sona ermesi çağrısında bulunarak, “Gazetecilerin özgürce çalışabildiği demokratik bir ülke mücadelesini büyütmeye devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

Açıklamanın sonunda Hasan Fehmi, Metin Göktepe, Gurbetelli Ersöz, Hrant Dink ve Musa Anter’in de aralarında bulunduğu yaşamını yitiren gazeteciler anılarak, “Sizi unutturmayacağız, unutmayacağız; mücadelenizi büyütmeye devam edeceğiz” denildi.

