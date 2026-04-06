Ս. ՅԱՐՈՒԹԵԱՆ ՏԱՂԱՒԱՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹԻՒՆ

Ն.Ա.Տ. Սահակ Բ. Պատրիարք Հայրը, 5 Ապրիլ 2026, Ս. Զատկի Տաղաւարին, Ս. Աստուածածին Աթոռանիստ Մայր Եկեղեցւոյ յարակից Յարութիւն Ամիրա Պէզճեան սրահին մէջ ընդունեց համայնքային մարմիններու ներկայացուցիչներու տօնական շնորհաւորութիւնները։
Նորին Ամենապատուութիւնը, իր շուրջ ունենալով Գերշ. Տ. Արամ Արքեպս. Աթէշեանը, միաբաններ՝ Հոգշ. Տ. Եղիշէ Վրդ. Ուչքունեանը, Հոգշ. Տ. Զատիկ Վրդ. Պապիկեանը, Հոգշ. Տ. Շնորհք Վրդ. Տօնիկեանը, Հոգշ. Տ. Յարութիւն Վրդ. Տամատեանը, Հոգշ. Տ. Յովակիմ Վրդ. Սերովբեանը եւ Հոգշ. Տ. Գասպար Աբղ. Կարապետեանը, ինչպէս նաեւ Պատրիարքական Փոխանորդ Արժ. Տ. Գրիգոր Աւ. Քհնյ. Տամատեանն ու քահանայ հայրեր, ժամը 15.30-ին իջաւ Յարութիւն Ամիրա Պէզճեան սրահ եւ աղօթքով բացաւ հաւաքը։ Նորին Ամենապատուութիւնը նախ շնորհաւորեց համայնքային վարիչներու Ս. Յարութեան տաղաւարը եւ տուաւ իր օրհնութիւնը, ապա անդրադարձաւ համայնքային զանազան հարցերու որոնց համար հայրական թելադրութիւններ ըրաւ։ «Ակօս»ի խմբագիր Եդուարդ Տանձիկեանի անձին մէջ շնորհաւորեց շաբաթաթերթի հիմնադրութեան տարեդարձը։ Ներկաներուն միջեւ կը գտնուէր Թաքսիմ Մարզական ակումբի վարչութեան նորընտիր Ատենապետ Ալէն Պաղ։ Պատրիարք Հայրն ու հաւաքոյթի մասնակիցները շնորհաւորեցին զինքը եւ յաջողութիւն մաղթեցին անոր խումբին։
Մեր հոգեւոր պետը խօսեցաւ Հայաստանի պետութիւն-Մայր Աթոռ առճակատման մասին, ընդգծելով որ միակ հանգուցալուծումը կրնայ ըլլալ Ազգային-եկեղեցական ժողովի կայացումը, քանի որ քահանաներ կարգալոյծ եղած են, իսկ վերջերս կարգալոյծ եղաւ նաեւ եպիսկոպոս մը։ Նորին Ամենապատուութիւնը յիշեցնելով որ Միջինքի առիթով այցելած էին Կեսարիոյ Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ, Իսքէնտէրունի Քառասուն Մանկանց եւ Վագըֆգիւղի Ս. Աստուածածին եկեղեցիները, բացատրութիւններ տուաւ անոնց մասին։ Կեսարիոյ եկեղեցւոյ տանիքը նորոգութեան պէտք ունի, քաղաքապետութիւնը խոստացած է նիւթական աջակցութիւն բերել, նուիրահաւաքում մըն ալ պէտք է իրականանայ աշխատանքը ամբողջացնելու համար։ Իսքէնտէրունի Քառասուն Մանկանց եկեղեցին մեծ աւերներ չունեցաւ երկրաշարժի հետեւանքով, բայց եկեղեցապատկան կալուածները հողի հաւասարեցան կամ մեծ վնասներ կրեցին, դառնալով անգործածելի։ Անոնց նորոգութիւնը կը կարօտի շուրջ 1 միլիոն տոլարի, որուն 500 հազար տոլարը պետութիւնը պիտի յատկացնէ, իսկ միւս 500 հազարի համար համայնքը զօրաշարժի պէտք է անցնի։ Վագըֆգիւղի մէջ գործերը լաւ կ’ընթանան. եկեղեցին նորոգուած է, վնասուած տուներու փոխարէն յարմարաւէտ բարձրորակ նոր տուներ կառուցուած են եւ աղիտեալ ընտանիքները տեղափոխուած են այդ տուները։
Պատրիարք Հօր խօսքերէն ետք ելոյթներ հնչեցին։ Ս. Փրկիչ Ազգ. Հիւանդանոցի Հոգաբարձութեան Ատենապետ Պետրոս Շիրինօղլու խօսք ուղղելով ներկաներուն, թափանցիկութիւն պահանջեց անոնցմէ։ Ըսաւ որ հաշուեփակի տեղեկագրերը երբեմն միայն մէկ էջի ձեւով կը յանձնուին ԷՐՎԱՊ-ի ուշադրութեան, վարձակալութեան գումարները ճիշդ թիւերով չեն ներկայացուիր, այսինքն Թաղային Խորհուրդները անկեղծ չեն համայնքին հետ։ «ԷՐՎԱՊ-ի մէջ հաստատած ենք ելմտական եւ կալուածոց յանձնախումբեր, բայց անոնք ինչպէ՞ս կրնան աշխատիլ, երբ ցանկերը լիարժէք ձեւով չեն տրամադրուիր իրենց», նշեց Ատենապետը, պահանջելով որ մամուլը «հաշիւ պահանջէ» համայնքային հաստատութիւններէն։ Ատենապետը մէկ առ մէկ թուեց Հիւանդանոցին մէջ անցեալ տարի կատարուած աշխատութիւնները, ներկայացնելով նաեւ թուային տուեալներ, իսկ խօսքի աւարտին ըսելով որ զեղծարարութիւններ կը կատարուին։
Կարգ մը թաղականներ պահանջեցին որ անուններ տրուին եւ բոլոր հիմնարկները կասկածի տակ չյայտնուին, իսկ Պատրիարք Հայրը իրավիճակը մեղմելու համար, ընդգծեց որ նորէն ալ շնորհակալ են վարչայիններուն, որոնք տարեկան տեղեկագրեր կը ներկայացնեն։
Գարակէօզեան Տան Խնամակալութեան Ատենապետ Յարութիւն (Արթին) Քիլէճի, փոխադարձելով Պր. Շիրինօղլուին, ըսաւ որ այո՛, գոհացուցիչ է որ Հիւանդանոցը այսպիսի փայլուն վիճակի մը հասած է, բայց, հակառակ ասոր, հասանելի չէ համայնքին։ Ժողովուրդին համար կերպով մը կորսնցուցած է «ազգային»ի հանգամանքը։
Արծարծուած նիւթերու շուրջ թեր ու դէմ ձայներ լսուեցան ու հաւաքոյթը հասաւ կէտի մը, որմէ վերջ թերեւս կարելի պիտի չըլլար զսպել կացութիւնը։ Նորին Ամենապատուութիւնը խօսք առնելով առաջարկեց անջատ ժողով մը գումարել, համայնքին բաց ըլլայ այդ հաւաքոյթը, վարչայիններն ու անոնք որոնք կը փափաքին գան ու մասնակցին իրենց կարծիքը յայտնեն։
Հաւաքը վերջ գտաւ աղօթքով ու Ամենապատիւ Տիրոջ տուած օրհնութեամբ։ Ապա ներկաներ զատկական կարմիր հաւկիթ ստացան եւ աջհամբոյրով շնորհաւորեցին մեր Հոգեւոր Պետը, միաբան հայրերը եւ զիրար։
