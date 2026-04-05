Zelenskiy’nin İstanbul ziyaretinde barış çağrıları

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, İstanbul’da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü. Ukrayna lideri daha sonra Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi’ni de ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan Ukrayna ile Rusya arasındaki müzakerelere Türkiye’nin desteğinin süreceğini, bölgenin daha fazla barış ve istikrara ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

Açıklamanın devamında, “Cumhurbaşkanımız, Türkiye olarak Karadeniz’de seyrüsefer emniyetine büyük önem atfettiğimizi ve enerji arz güvenliğinin mühim olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Ukrayna ile karşılıklı ticaret hacmini artırmakta kararlı olduğunu, bunun için gerekli adımları atmayı sürdüreceğimizi belirtti. Cumhurbaşkanımız görüşmede, Ukrayna’nın Körfez ülkeleri ile ilişkilerini geliştirmesinden duyduğu memnuniyeti de ifade etti” denildi.

Cumartesi günü, yapılan görüşmede, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.

Zelenskiy’den Fener Rum Patrikhanesi’ne ziyaret

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi’ni ziyaret etti. Zelenskiy ile Fener Rum Patriği Bartholomeos yaklaşık bir saat süren basına kapalı görüşme sonrasında basın mensuplarına görüntü vererek açıklama yaptı.

Zelenskiy, Bartholomeos ile Ukraynalı çocuklar ve birçok konuda görüştüklerini, bu konudaki destek ve dualar için minnettar olduklarını söyledi. Bartholomeos’a ülkesinde bu kışın zorlu geçtiğinden bahsettiğini aktaran Zelenskiy, enerji desteği sağlayan ülkelere teşekkür etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ve beraberindeki heyet, Patrik Bartholomeos ve Patrikhane yetkilileri tarafından karşılandı Fotoğraf: DHA

Zelenskiy: Barış görüşmelerine ihtiyacımız var

Zelenskiy, Patrikhane’de yaptığı açıklamada, “Ukrayna hakkında konuştuk, bu savaşı nasıl durdurabiliriz diye. Ve elbette barış hakkında. Barışa ihtiyacımız var. Müzakerelere ve barış görüşmelerine ihtiyacımız var” dedi.

Basın mensuplarının, “Görüşmeler burada, İstanbul’da yeniden başlayacak mı?” sorusu üzerine Zelenskiy, “Bunun için elimizden geleni yapacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuştuk. O da bu tarafta, barış tarafında. Ve elbette bu savaşı durdurmamız gerekiyor. Ve dostlarımızın sahip olduğu tüm değerleri, tüm diplomatik deneyimi kullanmamız gerekiyor. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan, müzakereleri burada İstanbul’da yapmak istiyor. Gelmeye hazırız. Her zaman söyledim, liderler düzeyinde her türlü formatta bir görüşmeye hazırız” ifadelerini kullandı.

Bartholomeos: Barış için dua ediyoruz

Fener Rum Patriği Bartholomeos da “Burada Ekümenik Patrikhane’de, Sayın Cumhurbaşkanı Zelenskiy’i dördüncü kez ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Kendisiyle bilgi ve görüş alışverişinde bulunduk. Bildiğiniz gibi biz burada patrikhanede her zaman barış için dua ediyoruz. Ve bu amaçla, barışa ve tüm çatışmaların barışçıl çözümüne yönelik müzakereleri destekliyoruz. Ortadoğu’da, Ukrayna’da ve dünyanın her yerinde acı çeken insanlara yakınız” dedi.

DHA / ET,CÖ

Deutsche Welle