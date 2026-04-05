Paskalya ışığı paylaşıldı, İskenderun aydınlandı!

İskenderun’daki Ermeni Cemaati, Hristiyan dünyasının en önemli bayramlarından olan ve İsa Mesih’in dirilişini temsil eden Paskalya Bayramı büyük bir coşkuyla kutladı.

Karasun Manuk Ermeni Kilisesi’nde Anadolu Ermeni Cemaatleri Gözetmeni ve Hatay Kilisesi Din Görevlisi Avedis Tabaşyan yönetiminde gerçekleştirilen ayinde cemaatin bayram coşkusuna farklı din ve kültürlere mensup vatandaşlar da eşlik ederken, birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Ayinde verdiği vaazda bayramın manevi anlamını vurgulayan Peder Tabaşyan, “Diriliş aslında yürekten başlayarak, insanlara verdiğimiz sevgiyle devam eder. Bizi korkutan değil seven bir tanrımız var. Bu yüzden diliyoruz ki; birlikte gönül gönüle geçirdiğimiz bayramlarımız hepimize esenlik getirsin. Krisdos Haryavi Merelots. Orhniale Harutyunin Krisdosi (İsa Dirildi, Gerçekten Dirildi) Her sene bugünlere” diyerek, Hıristiyan cemaatinin Paskalya Bayramını kutladı.

Ayin sırasında kilisenin ışıklarının söndürülmesiyle Peder Tabaşyan’ın elindeki mumdan, mumlarını yakan cemaat karanlığı aydınlatırken, ilahiler eşliğinde kilise bahçesine geçti. Peder Tabaşyan, kilise bahçesinde ilahiler eşliğinde ekmek, yumurta, su ve tuzu kutsadı.

Ayin sonrası, bayram sevinci kilise bahçesinde düzenlenen kokteyl ve yumurta tokuşturma geleneğiyle taçlandı. Anadolu Ermeni Cemaatleri Gözetmeni ve Hatay Kilisesi Din Görevlisi Avedis Tabaşyan, İskenderun Karasun Manuk Ermeni Kilisesi Yönetim Kurulu Vakıf Başkanı Yusuf Tabaş, İskenderun Ortodoks Kiliseleri Vakıf Başkanı Can Teymur ve kilise yönetiminin yumurta tokuşturması ve pasta kesiminin ardından, cemaat birbirleriyle bayramlaştı.

