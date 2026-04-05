Dualar, ayetler ve kutsal kitaplar: Orta Doğu’daki savaşta dini semboller nasıl kullanıldı?

By Clara Nabaa & Burcu Başaran Orta Doğu’da verilen mesajlar savaşın farklı bir yüzünü yansıtıyor. Dini retorik, üç büyük tek tanrılı dinin sembollerinin örtüştüğü, alışılmadık ve artan bir şekilde kullanılıyor: Çatışmanın nitelendirilmesinde Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslam var. Orta Doğu’da devam eden savaşın ortasında, dini semboller çatışmaya dahil olan tarafların söylem ve uygulamalarının bir bileşeni olarak ortaya çıktı. Açıklamalar, siyasi mesajlar ve hatta bazı operasyonların doğası, askeri çatışma bağlamında çağrıştırılan dini sembollere ve anlamlara sık sık atıfta bulunuyor. Bu raporda, bu sembollerin nasıl kullanıldığını ve doğrudan askeri boyutun ötesinde daha geniş sembolik düzeylerde savaş anlatılarında nasıl kullanıldığını araştırıyoruz. İran söyleminde dini sembolizm Dini sembollerin kullanımı Tahran’ın söyleminde, örneğin resmi açıklamalarda veya kullanılan silahların ve diğerlerinin isimlendirilmesinde açıkça görülmekte. İranlı yetkililer savaş bağlamında sık sık dini metinlere başvurarak çatışmayı siyasi boyutun ötesine geçip Müslümanların duygularına hitap eden daha geniş bir ideolojik ufka uzanan bir anlatı çerçevesinde çerçevelemeye çalışıyor. Örneğin, bu savaş sırasında bir ABD-İsrail saldırısında öldürülen İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi eski başkanı Ali Laricani, aralarında İmam Hüseyin’e atfedilen bir sözün de bulunduğu dini alıntılar içeren broşürler dağıtmıştı: “Ölümü mutluluktan başka bir şey olarak görmüyorum, zalimlerle yaşamayı ise sefaletten başka bir şey olarak görmüyorum” ifadesinin de yer aldığı dini alıntıların bulunduğu broşürler, İran’ın önde gelen isimleri hakkında bilgi verenlere verilecek ödüllerle ilgili bir propaganda posterine iliştirilmişti. قال الإمام الحسين عليه السلام:

«إني لا أرى الموتَ إلا سعادةً، ولا الحياةَ مع الظالمين إلا بَرَماً» pic.twitter.com/42GqEGi4dn — Ali Larijani | علی لاریجانی (@alilarijani_ir) March 15, 2026 Laricani’nin suikasttan önce yayınladığı Kuran ayetleri arasında “Sabredenleri, yaptıklarına karşılık en güzel mükâfatla ödüllendireceğiz” de vardı. «وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ» ۱۶:۹۶ — Ali Larijani | علی لاریجانی (@alilarijani_ir) March 13, 2026 İran’ın Dini Lideri Mücteba Hamaney ise X platformunda Kur’an ayetleri yayınlamaya hız verdi: “Nice az birlik vardır ki, Allah’ın izniyle sayıca çok birliği yenmişlerdir, Allah sabredenlerle beraberdir” ve “Eğer Allah size yardım ederse, artık size üstün gelecek yoktur” gibi ayetlerin yanı sıra, İslam mirasının önemli şahsiyetlerini davet ettiği diğer ayetler ve dini dualarla, askeri kararlılığı dini inançla ilişkilendiren bir söylemle “kalpleri düzeltme” ve “azmi güçlendirme” çağrısında bulundu. ﴿كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾ — اية الله السيد مجتبى الحسيني الخامنئي (@mojtaba_ir3) April 1, 2026 Bu sadece retorik düzeyinde kalmayıp silahların isimlendirilmesine kadar uzanmaktadır. 2 Mart’ta Devrim Muhafızları, tarihi Hayber savaşını ve İmam Ali ibn Ebi Talib’in Şii İslam bilincindeki rolünü hatırlatan “Hayber’in Kırıcısı” anlamına gelen ve önemli bir sembolik anlam taşıyan Hayber Şakin füzesinin savaş alanına girdiğini duyurdu. Bu isim İran’ın siyasi söyleminde mevcut çatışmayı dini boyutları olan tarihi bir bağlama oturtmak için kullanılmakta ve silaha askeri işlevinin ötesinde sembolik bir boyut kazandırmaktadır. Ramazan ayı boyunca, Hicri 255 yılında Samarra’da doğan ve Hicri 265 yılında kaybolduğuna ve hala hayatta olduğuna inanılan on ikinci Şii İmam Muhammed bin el-Hasan el-Mehdi’ye atıfta bulunarak “Mehdi’nin ortaya çıkışını hızlandırmak” için dua ve yakarış çağrıları ortaya çıkmıştır. Bu çağrılar, mevcut savaşın onun ortaya çıkmasının önünü açabileceği inancıyla bağlantılı. Beyaz Saray’da Dualar “İslam Cumhuriyeti” sisteminin doğasına göre ruhani ve siyasi güçleri birleştiren bir pozisyon olan İran’ın Dini Liderinin Ramazan ayında öldürülmesi, savaşı daha da olağanüstü hale getirmiş ve liderin destekçileri arasında büyük öfkeye yol açmıştır. Gerilimler sürerken Beyaz Saray’da dikkat çekici bir enstantane yaşandı. ABD Başkanı Donald Trump’ın etrafı bir dizi dini lider tarafından sarıldı, bazıları kamuoyu önünde ellerini omzuna koydu ve dualar yoğunlaştı. Kutsal Hafta boyunca – İsa’nın çarmıha gerilmeden önceki son günlerini anımsatan Hristiyan inancına göre, Beyaz Saray ruhani nitelikte bir kutlama için dini heyetleri kabul etti. Dijital platformlarda Trump yönetiminin YouTube kanalında yayınlanan ve daha sonra silinen bir video klipte Evanjelik bir papazın dua okuduğu görülüyordu: “Baba, Donald Trump’ı sen yetiştirdin, onu böyle bir an için hazırladın ve ona zafer vermen için dua ediyoruz, Baba.” Klip, silinmeden önce sosyal medyada geniş çaplı eleştirilere yol açtı. ABD Başkanı Donald Trump’ın dini danışmanı Paula White Cane, Beyaz Saray’da düzenlenen bir Paskalya etkinliğinde, Trump’ın hayat yolunu İsa Mesih’in dini hikayelerine benzetti. “Trump başka hiç kimsenin ödemediği bir bedel ödedi” diyen White Cane, “ihanete uğradı, tutuklandı ve haksız yere suçlandı” diyerek bu örüntünün “tanıdık” olduğunu ve dini anlatıları yansıttığını sözlerine ekledi. Trump’s spiritual adviser Paula White compares him to Jesus: “You were betrayed and arrested and falsely accused. It's a familiar pattern that our Lord and Savior showed us…Because of his resurrection, you rose up.” pic.twitter.com/qZZiMONbGX — Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) April 2, 2026 ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth bir basın toplantısı sırasında Körfez’de görev yapan ABD askerleri için “İsa Mesih adına” dua edilmesi çağrısında bulunmuş, bu da bakanın ordu içindeki dini çeşitliliği göz ardı ettiği eleştirilerine yol açmıştı. Sık sık İncil’den yaptığı alıntılarla tanınan Hegseth , aynı konferansta Mezmurlar Kitabı’ndan Davut peygambere atfedilen bir pasaja atıfta bulundu: “Ellerime vuruşmayı, Parmaklarıma savaşmayı öğreten Kayam RAB’be övgüler olsun.” İktidara geldiğinden bu yana Pentagon’da dualar düzenleyerek bir ABD savunma bakanı için bir ilke imza attı. CBC’ye verdiği demeçte ayrıca “Armageddon’a hazırlanmak için nükleer kapasite elde etmeye çalışan aşırı dincilere” karşı savaştığını söyledi. Bu da İncil’de anlatılan, kıyamet öncesinde iyi ve kötü arasında gerçekleşecek son savaşa bir gönderme. ABD Askeri Dini Özgürlükler Vakfı (MRFF) 3 Mart 2026 tarihinde yaptığı açıklamada, Deniz Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri ve Uzay Kuvvetleri de dahil olmak üzere silahlı kuvvetlerin çeşitli kollarından askeri personelden, komutanlarını İran’a karşı savaşı haklı göstermek için aşırı Hıristiyan söylemler kullanmakla suçlayan 200’den fazla şikayet aldıklarını duyurdu. Müslüman sivil haklar örgütü Council on American-Islamic Relations (CAIR) Pentagon’un bu söylemi kullanmasını kınayarak bunu “tehlikeli” ve “Müslüman karşıtı” olarak nitelendirdi. İsrail: ‘Yahuda Kalkanı’ndan ‘Aslan Kükremesi’ne İran’a karşı savaşın başlangıcından bu yana İsrail, askeri harekâtının adını Yahudi dini geleneğinde derin sembolik çağrışımlar taşıyan bir seçimle “Yahuda Kalkanı” yerine “Aslan Kükremesi” olarak değiştirdi. İncil metinlerinde aslan, İsrail kabilelerinden biri olan Yehuda kabilesi ile yakından ilişkilidir ve güç, egemenlik ve liderlik sembolüdür. Dolayısıyla bu isim, varlığını hissettiren güçlü bir kuvvet imajını çağrıştırmakta ve İran’a karşı savaşı ulusal güvenliği korumaya yönelik varoluşsal bir savaş olarak tasvir eden İsrail söylemiyle kesişmektedir. Başbakan Benjamin Netanyahu, savaşın başladığı 28 Şubat’tan bu yana söyleminde Eski Ahit’e yaptığı atıfları yoğunlaştırdı ve çatışmayı çerçevelemek için dini sembollere başvurdu. Örneğin Hamursuz Bayramı’ndan hemen önce İran’a karşı yürütülen savaşı İsrailoğullarının Firavun’dan kurtuluş öyküsüne benzetti. Başbakan Benjamin Netanyahu Ronen Zvulun/AP Daha önce Tevrat’a atıfta bulunarak İran’ı İncil’deki eski bir düşman olan ve Yahudi geleneğinde “mutlak kötü” olarak bilinen Amalek’lilerle karşılaştırmıştı. Netanyahu ve diğer İsrailli yetkililer daha önce de 7 Ekim 2023’te Hamas’ın Yahudi devletinin güneyine yönelik saldırısının ardından Gazze’ye yönelik savaş sırasında Gazze’deki Filistinlilere atfen “Amalek” terimini kullanmışlardı. Eski Ahit’in 1. Samuel 15:3 ayetinde”Şimdi git, Amalek’e saldır. Onlara ait her şeyi tamamen yok et, onları esirgeme. Erkek, kadın, çoluk çocuk, öküz, koyun, deve, eşek hepsini öldür” ifadeleri kullanılıyor. Dikkat çeken bir başka olayda ise Washington’un Tel Aviv Büyükelçisi Mike Huckabee, Şubat ayında muhafazakâr Amerikalı yorumcu Tucker Carlson’a verdiği bir röportajda İsrail’in “Ortadoğu’nun çoğunu” ele geçirmesinin “sorun olmadığını” çünkü bunun İncil’de kendisine vaat edildiğini söyledi. Tucker Carlson :"Does Israel have the right to that land?" Mike Huckabee: Israel has the Biblical right to take over all of the Middle East. “It would be fine if they took it all.” pic.twitter.com/krkP0KfC16 — Censored Humans (@CensoredHumans) February 21, 2026 Jeopolitik ve jeostratejik çatışma mı, ne? Dini sembolizm ve söylemin bu artan varlığına rağmen, birçok araştırmacı ve analist, tanık olduğumuz şeyin esasen dini bir çatışma olmadığına inanıyor, çünkü onlara göre Orta Doğu küresel güçler, bölgesel aktörler ve ideolojik bloklar arasındaki hegemonya rekabetine saplanmış durumda. Bu rekabette dinin, jeopolitik çıkarları kutsallaştırmak için kullanılan bir katalizör olarak ortaya çıkabileceğini savunuyorlar. Analistler, çatışmayı bu dini formda çerçevelemenin kamuoyunu harekete geçirmeyi, destek kazanmayı ve diğerini şeytanlaştırmayı amaçlayabileceğine inanırken, bölgesel savaş – özünde – dini bir çatışma değil, bölgesel ve küresel güçler arasındaki bir rekabete dayanıyor. Euronews