Türkiye Ermenileri Patriği Maşalyan’dan Paskalya Bayramı mesajı: İran, Lübnan ve Gazze’deki bu çatışmalar sona ersin

Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, Paskalya Bayramı mesajında, “İran’da, Lübnan’da, Gazze’de ve insanlığın, dünyanın değişik bölgelerinde oluşan bu çatışmalar sona ersin. Masumlar, çocuklar ölmesinler. ” ifadelerini kullandı.

Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, Paskalya Bayramı vesilesiyle Türkiye’deki azınlık gruplara ait televizyon kanalı Luys TV’den video mesaj paylaştı.

Mesajında, masalarındaki sevincin, evlerindeki huzurun ve ülkede yaşadıkları esenliğin gölgeli olduğunu çünkü bölgede savaşların yaşandığını ve dünyanın ateş çemberine döndüğünü belirten Maşalyan, “İran’ın üstüne uzaklardan gelen ülkeler saldırıyorlar. Lübnan’da, Gazze’de insanlık onurunu ayaklar altına alan durumları yaşıyoruz. Bunlar yeni değil her zaman olan şeyler. 5 bin yıllık insanlığın tarihi, haklının değil güçlünün sözünün geçtiği bir uygarlığı hep birlikte paylaşıyoruz ve güçlüysek o zaman sorun olmadığını düşünüyoruz. Ama daha sonra aynı sorun bizim başımıza geldiğinde o zaman bunun bedelini ödüyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

İnsanlığın, teknolojinin, bilimin ilerlemesiyle daha güzel noktalara gelmesi gerektiğine işaret eden Maşalyan, şunları kaydetti:

“Şimdi yapay zekanın çağı açıldı, insanlığın kurtuluşu olmalıydı ama tam tersine hüzünlü haberler geliyor. Bilimin ilerlemesi bombaların gücünün artması demek. Bilimin gücü ölüm silahlarının çoğaltılması demek. Teknolojinin gelişmesi insanların işsiz kalması, evlerine ekmek getirememesi demek. Bu niçin böyle? Bunun tek bir açıklaması var. Peygamberler ve kutsal kitaplar geldiler, insanlığa bir reçete sundular. Dediler ki ‘Tanrı sizi seviyor. Bu güzel nimetlerle sizi her gün kucaklıyor. Güneşini ve yağmurunu her gün size gönderiyor. Tek yapacağınız şey paylaşmak. Bu cennet dünyayı paylaşmak.’ Bir sofra gibi herkesin tok kalkabileceği bir dünya ve nimetlerle dolu bir zenginliği maalesef paylaşamıyoruz. İnsan hırsı en nihayetinde başkasının ekmeğinde, başkasının toprağında, başkasının sofrasında gözü oluyor. Bu kötülük çemberi birbirini domino etkisiyle besliyor. İnsan insanın kurdu, insan insanın kabusuna dönüşüyor. Neden? Çünkü biz yukarlardan gelen hikmeti peygamberlerin ağzından çıkan sevgi sözlerini kabul etmek istemiyoruz. Onun için ailelerimiz bölünüyor. Onun için herkes sinir küpü ve ne olacağını bilmiyoruz. Çünkü her şey en nihayetinde maneviyata dayanır. Bizim yapıp ettiğimiz her şey içten dışarıya doğru çıkar.”

Sahak Maşalyan, mesajında, “Onun için duamız o ki İran’da, Lübnan’da Gazze’de ve insanlığın, dünyanın değişik bölgelerinde oluşan bu çatışmalar sona ersin. Masumlar, çocuklar ölmesinler. Tanrı, yücelerden bu sinirleri bozulmuş insanlığın üstüne esenlik indirsin. Yeni bir ruh göndersin yücelerden, sevgi, dostluk artsın. Bayramlar gerçekten bayram olsun, gölgesiz olsun, sevinçle kutlayalım.” ifadelerine yer verdi.

AA