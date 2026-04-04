Modern hayattan uzak bir cennet: Ege’nin incisi Eski Foça… CNN Travel’ın radarında, ‘Giden geri dönmek istemiyor’

Derleyen: ÖZGÜR YILDIZ / Fotoğraflar: iStock

İzmir’in en özel sahil kasabalarından biri olan Eski Foça, bu kez uluslararası bir radar altında. Küçük taş evler, efsaneler ve binlerce yıllık geçmişiyle kasaba, modern hayatın karmaşasından uzak bir çekim merkezi haline geldi. Kimileri için sıradan bir tatil durağı, kimileri içinse gizemli bir yolculuk… Peki, Eski Foça’nın sakin atmosferinde sizi neler bekliyor?

İzmir’in gözde kıyı duraklarından Eski Foça, bu kez CNN Travel’ın radarına girdi. Uluslararası yayın organı, Türkiye’nin Ege kıyısındaki bu küçük sahil kasabasını yalnızca denizi ve dondurmasıyla değil, binlerce yıllık geçmişi, efsaneleri, taş evleri ve sakin atmosferiyle okurlarına anlattı. Haberde, Eski Foça’nın modern hayatın karmaşasından uzak kalmayı başaran ender yerlerden biri olduğu vurgulandı.

CNN Travel’ın haberine göre yaz akşamlarında Eski Foça sahilinde uzun kuyruklar oluşuyor. Özellikle sakız dondurması almak isteyenlerin doldurduğu kıyı hattında kahkahalar ve sohbetler geceye yayılıyor. Haberde, kasabanın eski balıkçı kenti havasını korumasında yapılaşmanın sınırlı tutulmasının önemli rol oynadığına dikkat çekildi.

BİNLERCE YILLIK MİRAS

Eski Foça’nın geçmişi Antik Çağ’a kadar uzanıyor. Haberde, kentin Antik Yunan döneminde Phocaea adıyla bilinen önemli bir İyon yerleşimi olduğu aktarıldı. İyonların Batı Anadolu kıyılarında güçlü bir deniz uygarlığı kurduğu, hatta Korsika’ya kadar uzanan koloniler oluşturduğu hatırlatıldı. Bölgenin daha sonra Persler, Büyük İskender, Cenevizliler ve Osmanlıların hakimiyetine girdiği belirtildi.

Foça Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Oğuzhan Çakırefe de CNN Travel’a yaptığı açıklamada, Osmanlı döneminde bölgenin Eski Foça ve Yeni Foça’yı ayırmak için “Foçateyn”, yani “iki Foça” olarak anıldığını söyledi.

Haberde ayrıca Homeros’un Odysseia destanına da gönderme yapıldı. Eski Foça açıklarındaki adalar ve Siren Kayalıkları’nın, Odysseus’un yolculuğunda geçen siren efsanesiyle ilişkilendirildiği aktarıldı. Bölgede tekne turları düzenleyen kaptan Orhan Boğaç, bazılarına göre sirenlerin şarkı söylediği yerin Orak Adası olduğunu anlattı.

EFSANE Mİ GERÇEK Mİ?

CNN Travel, Eski Foça’nın yalnızca mitolojik hikâyeleriyle değil, gerçek doğal zenginlikleriyle de dikkat çektiğini yazdı. Haberde, kasabanın adının Türkçe ifadesinde “foka” olarak bilinen Akdeniz foklarından aldığı belirtildi. Nesli tehlike altındaki bu canlıların Foça adaları çevresinde yaşadığı, bu nedenle adalara insan girişinin yasak olduğu ifade edildi.

Bölgedeki kayalık yapı ve mağaralar nedeniyle fokları görmenin kolay olmadığı kaydedildi. Ancak Eski Foça’nın denizle kurduğu güçlü bağın, kasabanın kimliğinin en önemli parçalarından biri olduğu vurgulandı.

Karada ise ziyaretçileri sahil yürüyüşleri, halk plajı, beach club’lar ve tarihi yapılar bekliyor. Fatih Camii ile Kayalar Camii, bölgenin Osmanlı döneminden kalan dikkat çekici yapıları arasında gösterildi. Akşam saatlerinde ise restore edilmiş Rum evleri, butik dükkanlar, kahveciler ve sahil restoranlarıyla Eski Foça’nın bambaşka bir atmosfere büründüğü anlatıldı.

GİDEN KALIYOR

Haberde, Eski Foça’nın geçmişte çok kültürlü bir liman kenti olduğunun da altı çizildi. 20. yüzyılın başına kadar Rumlar, Türkler, Levantenler ve az sayıda Yahudi ailenin bir arada yaşadığı kasabanın, 1923 nüfus mübadelesiyle büyük bir kırılma yaşadığı belirtildi. Orhan Boğaç da ailesinin 1924’te Yunanistan’ın Limni Adası’ndan Eski Foça’ya geldiğini anlattı.

CNN Travel, 1950’li yıllarda bölgede açılan tatil köyüyle birlikte Eski Foça’nın turizmde de öne çıkmaya başladığını, ancak zamanla yabancı turist akınının Türkiye’nin Akdeniz kıyılarına yöneldiğini yazdı. Bugün ise kasabanın daha çok İzmir’den günübirlik gelenleri ve sakinlik arayan yerli turistleri ağırladığı belirtildi.

Haberde en dikkat çeken ayrıntılardan biri ise “kara taş” efsanesi oldu. Çakırefe, Eski Foça’ya iki günlüğüne gelip yaklaşık 25 yıldır burada yaşadığını söylerken, bunu kentte anlatılan bir efsaneyle açıkladı. Rivayete göre birbirine kavuşamayan iki aşığın hikayesinden kalan kara taş parçaları şehrin dört bir yanına dağıtıldı. İnanışa göre bu taşlara basan kişi Eski Foça’dan bir daha kopamıyor.

