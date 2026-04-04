‘Geçmiş sadece tarifle anlatılamaz, o zaman ortaya bir reçete kitabı çıkar’

Melis Yılmaz

Alaçatı’nın gözbebeğidir Asma Yaprağı… O meşhur uzun ahşap masasında, emaye tabaklarda servis edilen Ege yemeklerinin tutkunu çoktur. Haftalar öncesinden rezervasyon yapılır, o gün geldiğinde heyecanla kapısından içeri girilir… Asma Yaprağı’nın köy içinde kurulan küçük bir mutfaktan Michelin Rehberi’ne adını yazdıran başarılı bir restorana dönüşümünün hikâyesi kitap oldu. Restoranın kurucusu ve şefi Ayşe Nur Mıhcı’yla ilk kitabı ‘Asma Yaprağı: Yemeğin ve Hayatın Piştiği Yer’i konuştuk.

Asma Yaprağı çok sevdiğim, ‘gerçek’ Alaçatılı bir restoran… Köy içinde başlayan hikâyesi, son birkaç yıldır yine Alaçatı’nın Kerimoğlu Mevkisi’nde; kendi tarlasının, bostanının içinde olduğu şahane bir mekânda devam ediyor. Aslında buraya restoran demek içimden gelmiyor. İçeri adım atar atmaz yazlık evinizin bahçesinde uzun bir sofra kurmuş, hafif esen rüzgârın altında dostlarınızla keyifli bir yemek yemeye hazırlanıyor hissine kapılıyorsunuz. Michelin Rehberi’nde yeşil yıldız ve Bib Gourmand listesinde olan restoranın mutfağında pişen lezzetli yemeklerin en sevilenleri ve mekânın ruhu ‘Asma Yaprağı: Yemeğin ve Hayatın Piştiği Yer’de buluştu. Ayşe Nur Mıhcı’nın tüm hikâyeyi nihayet kitaplaştırdığını duyar duymaz telefona sarıldım.

◊ Asma Yaprağı’nı kurarken çıkış noktanız neydi?

Alaçatı’ya yerleşince Kerem’le (oğlu, Kerem Mıhcı) yeni bir iş yapmayı düşündük. O dönemde pek çok iyi restoran vardı ama kendi mutfağımız yoktu. Bu eksikliği fark edince aile tariflerimi pişirmem gerektiğini düşündüm. Mektep Sokak’taki evin alt katında bir mutfak kurdum. Bu hem aileden gelen bir mirastı hem de bölgenin bir ihtiyacıydı. Ege yemeklerinin yaşaması gerekiyordu…

◊ Kitap fikri ne zaman ortaya çıktı?

Yıllar içinde çok yazdım, notlar aldım ama hep bir yerde kaldı. 2025, 15’inci yılımızdı. O zaman “Bu kitabı artık çıkarmak istiyorum” dedim. Kerem de destekledi.

◊ Kitapta yer vermediğiniz reçeteler mutlaka vardır. Gizli defterinizde kaç reçete yazılı?

40’ın üzerinde reçete vardı ama bir reçete kitabı olsun istemediğim için eledik ve 20 tarifte karar kıldık. Bunlar en çok sorulan tarifler. Ama reçete çok; yaz ayrı, kış ayrı. Kilerde yaptığımız reçeller, soslar, hamurişleri…

◊ Kitapta sadece tarifler değil, tarihçe de var. Sizce bir mekânın geçmişini anlatmadan tarif vermek eksik mi kalır?

Sadece tarifle geçmiş anlatılamaz, o zaman bir reçete kitabı olur. Asma Yaprağı hiçbir zaman sadece bir yemek yeri olmadı. Koleksiyonlar, hikâyeler, insanlar var. Emaye koleksiyonlarım bile ayrı bir kitap olabilir. Kitabı sadece yemek üzerinden kurgulamadım.

◊ Asma Yaprağı sofralarının kendine has bir havası, bir ruhu var. Bu ruhun en belirgin özelliği nedir?

Bir arkadaşım bana “Sen önce sunmayı seçiyorsun” demişti. Açıldığımızda tüm antika bardaklarımı, çatal bıçaklarımı, emayeleri getirdim. Yemek kadar sofrayı kurmak da benim için önemliydi.

◊ Sunumlarınızdaki emayeler, koleksiyonunuz artık Asma Yaprağı’nın imzası gibi…

Evet, emayeler de konuşuldu. Yemekle onu sunduğum objenin uyumu benim için çok önemli. Sofra düzeni en az yemek kadar değerli. Antika kullanmayı seviyorum. Bazen hasır bir tabak, bazen küçük bir bardak… Yazın acı turşu suyunu shot bardaklarında sunmayı planlıyorum.

‘Anne-oğul değil, iki iş ortağıyız’

◊ Asma Yaprağı’yla ilgili en gurur duyduğunuz şey nedir?

Bu işe oğlumla başladık ve en büyük gururum bu. Güzel bir işbölümü yaptık. Aldığımız ödüller ve misafirlerimizin sözleri doğru yolda olduğumuzu hissettirdi.

◊ Anne-oğul ilişkisinden iş ortaklığına geçmek zor oldu mu?

Alanlarımızı ayırdık. Kerem operasyonu yönetiyor, ben mutfağın ruhundayım. Farklı düşündüğümüz konular bizi daha iyi kararlara götürüyor. Burada anne-oğul değil, iki iş ortağıyız.

Haberin Devamı

