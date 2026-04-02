Türkiye Güzellikleri Fotoğraf Ödüllerini kazananlar belli oldu: Türkiye’nin zenginlikleri fotoğraflandı

Türkiye Foto Muhabirleri Derneği’nin (TFMD) uluslararası sergilerle dünyaya ve Kültür Yolları Festivalleri’yle kent meydanlarına taşıdığı Türkiye Güzellikleri Fotoğraf Ödülleri açıklandı.

Türkiye Foto Muhabirleri Derneği’nin (TFMD) uluslararası sergilerle dünyaya ve Kültür Yolları Festivalleri’yle kent meydanlarına taşıdığı Türkiye Güzellikleri Fotoğraf Ödülleri açıklandı. TFMD’nin 11 yıldır amatör ve profesyonel tüm fotoğrafçıların katılımıyla düzenlediği yarışmanın amacı Türkiye’nin sahip olduğu zenginliklerin fotoğraf aracılığıyla geleceğe aktarılmasını sağlamak. Yarışmada jüri başkanlığı koltuğunda usta fotoğraf sanatçısı İzzet Keribar oturdu. Jüri üyeleri arasında ise Coşkun Aral, Sefa Yamak, Sebati Karakurt, Tolga Adanalı, Adem Altan, Zihni Oğuz Akın, İrfan Altıkardeş, Seçil Van Het Hof, Gül Aşık, Saffet Yiğit, Cengiz Kesici, Cumhur Özen yer aldı.

NEMRUT PARKI’NDA GÜN DOĞUMU

Tarihi ve arkeolojik mirasını gösteren fotoğrafların değerlendirildiği “Geleceğe Miras” kategorisinde birinciliğe, Nemrut Milli Parkı’nın gün doğumu fotoğrafıyla Hakkı Bulun kazandı. Antalya Manavgat’ta yer alan Selge Antik Kenti’ndeki Adam Kayalar karesiyle Yalçın Akkaya ikincilik; Çanakkale’deki Assos Antik Kenti’ni Samanyolu Galaksisi ile fotoğraflayan Oğuz Büktel ise üçüncülük ödülüne layık görüldü. Jüri toplantılarına 10 yıldır ev sahipliği yapan ASKA adına verilen özel ödülü de bu kategoriden seçildi. Adıyaman’daki Kahta Kalesi’ni yansıtan fotoğrafla Said Nuri Sargın, ASKA Özel Ödülü’nü kazandı. Medya-İş Özel Ödülü’nü ise sisler içindeki tarihi Afyon Kalesi’ni kadrajlayan fotoğrafla Emrullah Akgün kazandı.

VAKIF ÖDÜLÜ YENİKAPI MEVLEVİHANESİ’NE

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün katkılarıyla düzenlenen, Türkiye’nin kültürel ve tarihi mirasının temel taşlarını oluşturan vakıf eserlerini mimari, estetik ve insani boyutlarıyla belgeleyen fotoğrafları teşvik etmek amacıyla verilen Vakıf Eserleri Özel Ödülü, İhsan İlze’nin çektiği Yenikapı Mevlevihanesi’nde Devran Meşki ayininden bir kareye verildi.

YABAN KEÇİSİ FOTOĞRAFI

ASKA Türkiye Güzellikleri birincisi, yaban hayatı bakımından Türkiye’nin en zengin bölgelerinden biri olan Tunceli’deki Munzur Vadisi Milli Parkı’nda çektiği yaban keçisi fotoğrafıyla Ahmet Aslan oldu. İsmail Serhat Şahin, Aksaray Sultanhanı’nda sergilenen ve Anadolu’nun yüzyıllardır süregelen kültürel ve ticari hafızasını yansıtan halıların yer aldığı kareyle ikinciliğe; Trabzon Ayasofya Camisi’ni kadrajlayan fotoğrafla da üçüncülüğe layık görüldü.

GÖKYÜZÜNDEN TÜRKİYE ÖDÜLÜ FETHİYE’DEN

Drone fotoğraflarının değerlendirildiği ve ilginin her geçen gün büyüdüğü bir kategori olan “AJET Gökyüzünden Türkiye Güzellikleri” kategorisinde ise sabahın mavi saatlerinde Fethiye Kayaköy’de sisler içindeki Taksiyarhis Kilisesi’ni yansıtan fotoğrafla Said Nuri Sargın birincilik ödülüne layık görüldü. Konya bozkırında yağmurun ardından oluşan çift gökkuşağı altında evine dönen koyunları gösteren kareyle Gülin Yiğiter ikincilik; Denizli’deki Taşkın Dede Türbesi’nde 700 yıldır yapılan keşkek ritüelini yansıtan fotoğrafla Esengül Alıcı ise üçüncülük ödülünü kazandı. Afyonkarahisar’daki Basmakçı Yüreğil Gölü’ndeki flamingolar fotoğrafıyla Muzaffer Murat İlhan, AJET Özel Ödülü’nün sahibi oldu.

KÜLTÜR YOLLARINDA TÜRKİYE’Yİ GEZECEK

Türkiye Foto Muhabirleri Derneği’nin bu yıl Spor Toto, ASKA Hotel’s, A Jet, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Medya-İş ve SGDD-ASAM desteği ile düzenlendiği yarışmada seçilen kareler, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Türkiye Kültür Yolları Festivalleri’nde 26 ilde kent meydanlarında sergilenecek.

