Trump’ın danışmanından tartışma yaratan sözler! ‘Tıpkı İsa gibi’

Pırıl Cennet

Beyaz Saray’daki Paskalya etkinliği skandal benzetmeyle çalkalanırken Trump’ın danışmanına tepkiler çığ gibi büyüdü. İşte detaylar…

ABD Başkanı Donald Trump’ın kişisel dini danışmanlarından Paula White-Cain, Beyaz Saray’da düzenlenen Paskalya etkinliğinde yaptığı tartışmalı açıklamalarla sosyal medyada büyük tepki çekti. White-Cain, Trump’ı Hz. İsa ile kıyaslayarak eleştirilerin hedefi oldu.

‘TIPKI İSA GİBİ’

White-Cain, Hristiyan inancında önemli bir yere sahip olan Hz. İsa’nın “ölümü ve yeniden dirilişiyle insanlara fedakarlık ve liderlik dersi verdiğini” söyledi. Ardından Trump’a hitap ederek, “Sayın Başkan, sizin ödediğiniz bedeli kimse ödemedi. Bu neredeyse hayatınıza mal oluyordu. Tıpkı İsa gibi” ifadelerini kullandı.

DİKKAT ÇEKEN ‘DİRİLİŞ’ BENZETMESİ

Trump’ın “ihanete uğradığını, gözaltına alındığını ve haksız yere suçlandığını” öne süren White-Cain, bu süreci Hz. İsa’nın yaşadıklarıyla benzer bir örnek olarak gösterdi. Konuşmasının devamında ise Hristiyanlıkta “üçüncü gün diriliş” olarak bilinen olaya atıfta bulunarak, “Tanrı’nın bir planı vardı. İsa kötülüğü yendi ve dirildi. Onun dirilişi sayesinde siz de ayağa kalktınız” dedi.

‘TANRI’NIN DESTEĞİ İLE ZAFER KAZANACAKSINIZ’

White-Cain ayrıca, “Efendim, inanıyorum ki Tanrı size bunu söylememi istedi. Onun desteği ile her işte siz de zafer kazanacaksınız” diye konuştu.

Söz konusu açıklamalar sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Çok sayıda kullanıcı bu benzetmeyi “dine saygısızlık” ve “akıl dışı” olarak nitelendirirken, White-Cain’e yönelik eleştiriler kısa sürede çığ gibi büyüdü.

‘RESMEN KÜFÜR NİTELİĞİNDE’

Sosyal medyada bir kullanıcı “İnanç kutsaldır. Kampanya malzemesi haline getirmek ilahi bir şey değil. Bu tiyatral bir gösteri” yorumunda bulundu. Bir diğeri ise “Bu İncil’e inanan herkes için kesinlikle iğrenç bir şey. Resmen küfür niteliğinde” dedi.

İSRAİL İÇİN ‘BAĞIŞ ÇAĞRISINDA’ BULUNDU

White-Cain, Beyaz Saray’da tartışmaların ve tepkilerin odağındaki bir isim. Geçen ay yaptığı bir paylaşımda vatandaşlara aylık gelirlerinden İsrail’e bağış yapma çağrısında bulunarak internette alay konusu olmuştu.

NE OLMUŞTU?

Öte yandan Oval Ofis’te Trump’ın çevresinde toplanarak dua eden ülkenin farklı bölgelerinden gelen dini liderlere de öncülük eden White-Cain “Sizin huzurunuza çıkmaktan onur duyuyoruz. Başkanımıza destek vererek bereketinin ve lütfunun onun üzerinde olmaya devam etmesi için dua ediyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

Milliyet Gazetesi