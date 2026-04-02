Şehir ve başkan

YAVUZ DONAT Türkiye’de 1407 belediye var… Büyükşehir… İl… İlçe… Belde. Belediye var belediye var… Belediyeden belediyeye fark var. Belediye var… Maaş ödeyemiyor. Belediye var… Sıfır borç… Hizmet tam puan. Dört gündür Kayseri’den yazıyorum. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, belediye yöneticiliğinin kitabını yazıyor. Çalışmaları… Dökülen… Sınıfta kalan… Borç batağına saplanan belediyelere kapak olsun. *** BAŞKAN FARKI Belediye başkanı var… Adı gönüllerde, okul isimlerinde, caddelerde, üst geçitlerde, parklarda yaşıyor. Başkan var… Atıf Benderlioğlu gibi… Haşim İşcan, Lütfi Kırdar, Osman Kavuncu gibi… Müfide İlhan, Vedat Dalokay, Osman Kibar, Ahmet Piriştina gibi… Hangi birini sayalım? Başkan var… Kızı yaşındaki belediye personeliyle otelde basılıyor… Yolsuzluktan, rüşvetten yargılanıyor. Başkan var, aklı fikri kadında, kızda… Dolar saymakta. Başkan var, şehrine sınıf atlatıyor. *** KAYNAK… YATIRIMA, HİZMETE Türkiye’de, bütçesinden, yatırıma en fazla pay ayıran iki büyükşehir belediyesi… Biri Kayseri, diğeri Erzurum. Personel harcamalarına gelince… Kayseri… Bütçenin sadece yüzde 12’si personel giderleri. Nokta… Başka söze gerek yok. *** KÜLTÜR YOLU Müzeler şehri… Kayseri’de müze o kadar çok ki… Bir günde gezemezsiniz. Ayrıca… Tarihi mekânlar restore edilmiş… Korunmuş. Kültür Yolu var… Trafiğe kapalı. Uygarlıklar arasında bir gezinti yapıyorsunuz. Roma… Bizans… Danişment… Selçuklu… Kadı Burhanettin… Karamanoğlu… Dulkadiroğlu… Osmanlı… Ve Cumhuriyet. Gezdik… Hayran kaldık. *** BAYRAK SEVGİSİ Saray… Külliye… Han… Hamam… Kale… Konak… Nereye baksanız tarih. Ve nereye baksanız… Şanlı bayrak. Kayseri kalesi… Duvarlarında bayrak. Müzeler… Yine bayrak. Meydan… Bulvar… Erciyes Dağı… Bayrak, bayrak, bayrak. *** ANKET… MEMNUNİYET Erciyes’te… Talas’ta… Çarşıda… Müzelerde… Çok kişiyle konuştuk. Yerel medyadaki arkadaşlarımıza sorduk: – Belediyeden memnun musunuz? Memnuniyet oranı yüksek. Cenani Apaydın… Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Daire Başkanı… Dedi ki: “Sürekli anket yaptırıyoruz… Belediyeden memnuniyet yüzde 70’in üzerinde.” *** PASTIRMA Türkiye’de… Değişik il ve ilçelerin Avrupa Birliği coğrafi işaretli ürünleri var. Gaziantep baklavası… Ayaş domatesi… Hatay künefesi… Kahramanmaraş tarhanası… Bursa şeftalisi… Manisa mesir macunu… Afyonkarahisar sucuğu… Bingöl balı… Erzincan tulumu… Kırkağaç kavunu… Milas zeytinyağı… Tam 45 ürün. Şimdi… Bir ürün daha eklendi… Sayı 46 oldu: Kayseri pastırması. Çarşıyı gezdik… Pastırmacılar çok memnun. Ah bir de pahalı olmasa. *** İLK VE TEK Büyükşehir Belediyesi şirket kurmuş… Ulaşım A.Ş. Yatırım yapılmış… İncesu’da… Rüzgâr Enerji Santrali. Yıllık üretim 60 milyon kilovatsaat. Ulaşım A.Ş’nin… Belediyenin tüm ulaşım hizmetlerinin elektrik tüketimi yıllık 30 milyon kilovatsaat. Türkiye’deki belediyeler içinde… RES yatırımı olan ilk ve tek belediye… Kayseri. *** MİLLET BAHÇESİ Türkiye’nin ikinci büyüğü… 1 milyon 260 bin metrekare. En büyüğü… İstanbul’da… Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi. Kayseri’deki millet bahçesini gezdik. 36 bin metrekare büyüklüğünde biyolojik göl. Mimar Sinan Kent Müzesi… Mimar Sinan Köprüsü. Bisiklet parkuru, il halk kütüphanesi, buz pisti, sanat galerisi. 70 bin metrekare çim alan. 7 bin metrekare lavanta bahçesi. Gençlik merkezi. Etkinlik alanları. Tenis kortları. Piknik alanı… Elbette var… Ama mangal yakmak yasak. Atlı polis bile var. Yani var oğlu var. Akşam yemeği… Kayseri lezzetleri. Yemek Sanatları Merkezi. Fiyatlar makul… Kalabalıktı… Boş masa yoktu. *** DAĞA OTOPARK Erciyes Dağı… Kışları kalabalık… Kayak turizmi. Yazları kalabalık… Spor kulüpleri… Dağa tırmananlar… Piknik yapanlar. Dağa… Otopark lazım. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç: – 2 bin 500 araçlık otopark yapıyoruz. *** KAYSERİLİ… İŞİNİ BİLİYOR Yatırımcılara… Erciyes’te arsa tahsis ediliyor… Ama bir şartla: Otel yapılacak… Ve belli bir süre içinde hizmete açılacak. Yatırımcı arsayı almış… 250 bin liraya… Ama otel yapmamış. Memduh Büyükkılıç… Yatırımcıyı çağırmış: – Arsayı geri alıyorum. Yatırımcının 250 bin lirası iade edilmiş. Sonra… Aynı arsayı, bir başka yatırımcıya vermiş… 35 milyon liraya. *** GÖRMELİSİNİZ Kayseri… Erciyes Dağı gölgesinde bereketli topraklar… Kadim şehir… Selçuklu’nun üç başkentinden biri. Her gelişimizde daha gelişmiş, daha güzelleşmiş buluyoruz. Saat 07.30… Sabah yürüyüşü… Temizlik işçileri görev başında… Tertemiz bir şehir… Pırıl pırıl. Sabah Gazetesi