Yargıda dikkat çeken atamalar: Kritik davaların savcısı İstanbul Cumhuriyet Başsavcı vekilliğine atandı

HSK yeni atama listesini yayınladı. 11 hakim ve savcının yeri değişti. En kritik atama MİT Tırları ve Hrant Dink cinayeti davasına savcı olarak bakan Muhammed İkbal Anar’ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği’ne atanması oldu.

Adalet Bakanlığı’na Akın Gürlek’in atanmasının ardından yargıdaki değişiklikler ve atamalar sürüyor.

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi’nin 1 Nisan 2026 tarihli kararıyla, Adalet Bakanlığı bünyesinde görev yapan üst düzey isimlerin de aralarında bulunduğu çok sayıda hâkim ve Cumhuriyet savcısının görev yerleri değiştirildi. Karar, oybirliğiyle alındı.

YERLERİ DEĞİŞEN HAKİM VE SAVCILAR

1) Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Ümmü Gülsüm Şamlı, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi üyeliğine

2) Adalet Bakanlığı Tetkik Hâkimi Avni Kağan Kaytancı, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi üyeliğine

3) Adalet Bakanlığı Tetkik Hâkimi Ferhunde Çiligir Şimşek, Ankara Hâkimliğine

4) Adalet Bakanlığı Tetkik Hâkimi Betül Nas Gülol, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi üyeliğine

5) Adalet Bakanlığı Tetkik Hâkimi Zühal Tokar Güneş, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi üyeliğine

6) Adalet Bakanlığı Tetkik Hâkimi Gülşen Kandemir, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi üyeliğine

7) İstanbul Cumhuriyet Savcısı Muhammed İkbal Anar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine

8) İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Muvaffak Meşe, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına

9) Denizli Cumhuriyet Savcısı Eren Bingöl, Denizli Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine

10) Denizli Cumhuriyet Başsavcı Vekilli Gültekin Bülbül, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığına

11) Denizli Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı Sevda Aydın Bülbül, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliğine atandı.

MUHAMMED İKBAL ANAR KİMDİR?

Muhammed İkbal Anar Selam- Tevhid soruşturmasının kumpas olduğunu söyleyen savcı olarak ön plana çıktı. 17/25 Aralık sonrası görevden alınan ve 2014 yılında tutuklanan polisler için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesi yönünde mütalaa verdi. MİT tırları davasında Can Dündar için 35 yıl hapis cezası istedi. Hrant Dink cinayeti davasında eleştirilere neden olan mütalaasını o dönem mahkeme başkanı olan Akın Gürlek’e sundu.

Kasım 2023’te tahliye edilen Ogün Samast hakkında yeni bir iddianame hazırladı.

