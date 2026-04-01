TAKSİM SPOR KULÜBÜ YENİ YÖNETİMİNİN ZİYARETİ

Kadasetli Patrik Sahak II. Hazretleri, 1 Nisan 2026, Çarşamba, başkanlığını Alen Bağ’in yaptığı Taksim Spor Kulübü’nün yeni seçilen yönetim kurulu üyelerini kabul etti. Bilindiği üzere, 25 Mart’ta kulübün seçimleri gerçekleştirilmişti.

Ziyaretçiler, seçimlerin ardından yeni yönetim olarak kendilerini Patrik Hazretleri’ne takdim etmek ve onun takdisini almak üzere geldiklerini ifade ettiler.

Ruhani Önderimiz, yeni seçilen yönetim kurulu üyelerini tebrik ederek, sporla ilgilenen gençlerimiz için çalışmalarını sürdüreceklerine olan inancını dile getirdi ve kendilerine başarılar diledi.

