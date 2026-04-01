PATRİK HAZRETLERİ’NDEN SPOR BAKANI DR. OSMAN AŞKIN BAK’A TEBRİK MESAJI

A Milli Futbol Takımımızın, Kosova deplasmanında oynanan Avrupa Elemeleri play-off final müsabakasından zaferle ayrılarak Fifa Dünya Kupası’na katılma hakkı kazandı.

Bu galibiyet neticesinde ülkemiz, tam 24 yıllık bir aradan sonra, bu yaz (11 Haziran – 19 Temmuz 2026 tarihleri arasında) Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika’nın ortaklaşa ev sahipliğinde düzenlenecek olan 2026 FIFA Dünya Kupası’na katılmaya resmen hak kazanmıştır.

Kadasetli Patrik Hazretleri Sahak II bu vesileyle, 01 Nisan 2026 tarihinde, Gençlik ve Spor Bakanı Dr Osman Aşkın Bak’a bir tebrik mesajı gönderdi ve başarılar diledi.

