Mazlum Abdi’den Ekito Bayramı mesajı

SDG Genel Komutanı Mazlum Abdi ve Haseke Valisi Nuredin Ehmed, Süryani halkının Ekito Bayramı’nı kutladı

Artı Gerçek- Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Genel Komutanı Mazlum Abdi ve Haseke Valisi Nuredin Ahmed Süryani halkının Ekito Bayramı’nı kutladı.

ABDİ: BAYRAMIN İYİLİK VE BARIŞ GETİRMESİNİ DİLİYORUM

Mazlum Abdi mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Ekito Bayramı vesilesiyle Keldani-Süryani-Asur halkımıza ve bölgelerimizdeki tüm toplulukları en içten tebrik ediyoruz. Bu bayram, medeniyetimizin derinliğini, yenilenme ve umut değerlerini temsil etmektedir. Birliği ve huzuru güçlendiren dayanışmanın, kültürel ve medeniyet mirasımızın korunmasının önemini yeniden vurguluyoruz. Ekito Bayramı kutlu olsun. Bu bayramın iyilik ve barış getirmesini, güvenli ve adil bir gelecek için kardeşlik ve birlikte yaşama değerlerini güçlendirmesini diliyorum.”

EHMED: BÖLGENİN TARİHİNİ YANSITAN KÜLTÜREL BİR MİRAS

Haseke Valisi Nureddin Ahmed ise sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, bu bayramın binlerce yıllık bölge tarihini yansıtan kültürel bir mirası temsil ettiğini belirterek; bayramın, sevgi, kardeşlik ve toplumsal yaşam değerlerini güçlendirmek açısından önemli olduğunu vurguladı. Ehmed, bölge halkının huzur ve refah içinde yaşamasını dileyerek, Haseke’nin birlik ve sevgi örneği olarak kalmasını temenni etti. (MEZOPOTAMYA AJANSI)

