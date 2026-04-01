İstikbali gören liderler

Ne kadar şükretsek az.

Bu netameli, kaotik dönemde, Sayın Erdoğan’sız ve Sayın Bahçeli’siz bir dönemi düşünmek bile istemiyorum. Allah saklasın; değil dünyayı okumak, burnunun ucunu göremeyen mahut ana muhalefet partisi gibi bir siyasi oluşum iktidarda olsaydı, halimiz niceydi?

Büyükşehirlerin çoğunun belediye başkanlıklarını ele geçiren bu partinin icraatlarını görüyorsunuz, millete hizmet yolunda taş üstüne taş koymadıkları gibi, belediyenin kaynaklarını zimmetlerine geçirmekle veya çarçur etmekle meşguller.

Daha önemlisi; bu kafa, savunma sanayisine karşı, İHA’ya SİHA’ya ne gerek var diye Meclis kürsüsünden sözüm ona muhalefet yapıyorlar.

Bizdeki bu sorumsuz muhalefet, Osmanlı ordusu, Bizans’ın kapısına dayandığında içerideki papazların halini yansıtıyor. Onlar da kapıya dayanan tehlikeden habersiz, meleklerin cinsiyetini tartışıyorlardı.

Aynı şuursuzluktaki bu muhalefet de ‘Ne işimiz var Suriye’de, Libya’da, Akdeniz’de, Azerbaycan’da, Afrika’da?’, ‘YPG (PKK) bize mi saldıracak?’; diyerek, suya sabuna dokunmayan bir ‘yurtta sulh, cihanda sulh’ politika izlenmesini salık veriyordu.

Hani nerede cihanda sulh? Etrafımız ateş çemberi değil mi?

Suya sabuna dokunmadan temizlik yapılabilir mi?

İsrail, açıktan; ‘Arz-ı Mev’ud’u güdüyorum; bu toprakları bize Tanrı vadetti, bunların içinde Türkiye toprakları da var, sıra oraya da gelecek!’ diyerek tehdit ediyor. ABD’yi ikna ederek, İran ile savaşa sokuyor. Kendisi, bütün bir Ortadoğu’yu ateşe atmanın derdinde.

Atalarımız, ‘Sulh ve sükûn istiyorsan, cenge (savaşa) hazır ol!’ demiyor mu?

Sayın Erdoğan ve Sayın Bahçeli bu günleri, çok önceden görerek, ellerini değil, gövdelerini taşın altına koydular; Milli Birlik ve Kardeşlik seferberliği başlattılar.

En lazım olduğu zamanlarda bile NATO’nun bizi nasıl yalnız bıraktığını görerek, gerekli tedbirleri almak için savunma seferberliği başlatan bu liderlerimiz olmuştur.

Türkiye’miz, PKK’yı da Suriye’yi de Libya’yı da Karabağ’ı da kendi geliştirdiği milli savunma silahlarıyla halletti. Şayet milli savunmada bütün bu hamleler yapılmamış olsaydı, Suriye’nin ve bunun paralelinde Türkiye’mizin birliği ve bütünlüğü sağlanabilir miydi?

Düne kadar (Erdoğan’sız ve Bahçeli’siz) Türkiye, rol biçilen, güdülen ve sözde müttefiklerin emir alan ve o emirleri uygulayan bir konumda idi.

Erdoğanlı ve Bahçelili Türkiye ise rol biçen, güden, emir veren bölgesel bir güç haline geldi.

Çok değil, bir beş, bilemediniz on sene sonra ise Türkiye küresel güç haline gelecek ve artık hesap sorulan olmayacak, bunca zamandır kendisine yapılanların hesabını soracak!

Hürriyet Gazetesi