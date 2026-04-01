Her yıl yapıyoruz ama nedenini bilmiyoruz: 1 Nisan Şaka Günü’nün şaşırtıcı kökeni

1 Nisan Şaka Günü’nün kökenleri yüzyıllar öncesine dayanıyor. Takvim değişikliklerinden mitolojik efsanelere kadar uzanan bu gelenek, bugün dijital dünyanın da vazgeçilmezi haline geldi.

Her yıl dünya genelinde milyonlarca insanın birbirine şakalar yaptığı, markaların yaratıcı kampanyalarla yarıştığı 1 Nisan, aslında kökeni tam olarak kanıtlanamayan ancak en güçlü teorileriyle tarihin tozlu sayfalarına uzanan bir gelenek. Kimine göre bir takvim hatası, kimine göre ise baharın gelişinin kutlandığı neşeli bir festival.

TAKVİM DEĞİŞİKLİĞİ VE “NİSAN BALIKLARI”

En yaygın kabul gören teori, 1582 yılında Fransa’da yapılan takvim değişikliğine dayanıyor. Papa XIII. Gregorius, o dönem yaygın olan Jülyen takvimini terk ederek Gregoryen takvimine geçilmesini emretti. Bu değişiklikle beraber, daha önce 25 Mart ile 1 Nisan arasında kutlanan yeni yıl kutlamaları 1 Ocak tarihine çekildi.

Ancak haberleşme imkanlarının kısıtlı olması nedeniyle, bu değişikliği duymayan veya reddeden bir kesim, yeni yılı hala 1 Nisan’da kutlamaya devam etti. Modern takvimi benimseyenler, bu kişilerle “Nisan Aptalları” diyerek dalga geçmeye başladı. Onlara beklenmedik hediyeler verip asılsız haberler yayarak şakalar yaptılar. Fransa’da bu kişilerin sırtına kağıttan bir balık asıldığı için bu gelenek “Poisson d’Avril” (Nisan Balığı) adıyla anılmaya başlandı.

ANTİK ÇAĞ’DAN GÜNÜMÜZE UZANAN İZLER

Bazı tarihçiler ise 1 Nisan’ın köklerini Antik Roma’da kutlanan Hilaria festivaline dayandırıyor. Mart ayı sonunda kutlanan bu festivalde insanlar kılık değiştirir, birbirlerine oyunlar oynardı. Hindistan’daki Holi festivali ve Orta Çağ Avrupa’sındaki Ahmaklar Bayramı (Feast of Fools) da 1 Nisan ruhuyla benzerlik gösteren diğer köklü gelenekler arasında yer alıyor.

DİJİTAL ÇAĞDA 1 NİSAN

Günümüzde 1 Nisan, sadece bireyler arasında değil, dev şirketler ve medya kuruluşları arasında da bir rekabete dönüştü. Sosyal medya platformları ve teknoloji devleri, her yıl gerçek gibi görünen absürt ürün lansmanları yaparak kullanıcılarını şaşırtmayı başarıyor.

Cumhuriyet Gazetesi