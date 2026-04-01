Bir şehrin hikâyesi

YAVUZ DONATErciyes Dağı’nın eteklerindeki Talas’ta… Tarihi bir mekânda… Vali Gökmen Çiçek’in konağındayım… Konağın girişinde… Duvarda… Bir yazı: “Ulu önder Atatürk, 4 Şubat 1934 tarihinde Kayseri’yi teşriflerinde bu binada kalmışlardı.” Sohbet… Vali Gökmen Çiçek’i dinliyorum: Huzur içinde bir şehir… Herkes işinde gücünde. Savaş tedirginliği var… Halk çok tepkili. Terörsüz Türkiye konusunda hiçbir sıkıntı yok… Savaşla birlikte bu devlet projesine destek daha da arttı. *** SPOR OKULLARI Kayseri’de 65 spor okulu olduğunu… Biliyor muydunuz? 65 okulda 16 bin lisanslı sporcu. Okullar… Şehrin en gelişmiş bölgelerinde değil. En dezavantajlı mahallelerinde. Kayseri… Hayırseverin harman olduğu bir şehir. Vali Gökmen Çiçek, “Her spor okulu bir hayırseverin… Veya hayır işi yapan bir kurumun/şirketin adını taşıyor” dedi. Okullar… 25 farklı branşta. Ayakkabı… Forma… Spor malzemesi… Sporcuların harçlığı… Okula adını veren hayırseverler tarafından karşılanıyor. *** ÖRNEK BİR MERKEZ Türkiye’nin en büyük, en donanımlı uyuşturucu rehabilitasyon merkezi Kayseri’de. Bu merkezi devlet yapmadı… Yine hayırseverlerin eseri. 320 milyon liraya mal olan ve açılışı Emine Erdoğan tarafından yapılan merkezde kadın/erkek bağımlılar tedavi ediliyor. Gezdik… Beğendik. *** SEZAR’IN HAKKI SEZAR’A Gökmen Çiçek… Afyonkarahisar’ın turizmci valisiydi. Frig Vadisi’nde bir turizm merkezi ortaya çıkardı… Ayazini. Kayseri’de… Roma ve Bizans döneminden kalma bir bölgeyi ayağa kaldırıyor… Soğanlı Vadisi… Saklı cennet… Kayalara oyulmuş kiliseler. Vali Gökmen Çiçek, asrın depreminde Kahramanmaraş… Adıyaman… Elbistan’daydı… Koordinatör vali olarak… Çadırda, konteynerde kaldı. Sezar’ın hakkı Sezar’a… Halkın içinde. *** KAYSERİ CEZAEVİ Askeri darbe… 27 Mayıs 1960… Yassıada… 3 demokrasi şehidi… Adnan Menderes… Fatin Rüştü Zorlu… Hasan Polatkan. Diğerleri… Cumhurbaşkanı Celal Bayar… Bakanlar… Demokrat Parti milletvekilleri… Kayseri Cezaevi’nde yattılar. Celal Bayar… Tevfik İleri… Cezaevinde günlük tuttular… Kitap oldu. Bu cezaevi… Tamamı değilse bile, bir bölümü… Demokrasi Müzesi olmalıydı. Ama… Olmadı… Yıkıldı. *** TEŞEKKÜRLER GÖKMEN ÇİÇEK Vali Gökmen Çiçek’le Demokrasi Müzesi konusunu konuştum. Gökmen Çiçek… Bir zamanlar, Güneysu Kaymakamı idi. Güneysu… Rize’nin ilçesi… Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın memleketi. Adnan Menderes’in bakanlarından… Rize Milletvekili Tevfik İleri’nin kızı Cahide İleri, birkaç kez Kaymakam Gökmen Çiçek’i ziyaret etmiş. Babasını… Kayseri günlerini anlatmış… Gözleri yaşararak. Bizler… Kayseri Cezaevi’nde yatan siyasetçilerin eşleri, çocukları… Sık sık Kayseri’ye giderdik. Kayserililer… Bizleri evlerinde misafir ederlerdi. Bazen Gümrük Otel’de kalırdık… Otel sahibi para almazdı. Lokantacı… Bakkal… Taksici… Esnaf… Verdiğimiz parayı kabul etmezdi. Ne zaman dua etsem… Kayseri’yi hiç unutamam… Kayserililere dua ederim. Gökmen Çiçek bu anısını anlattı… Ve dedi ki: “Gümrük Otel yıkılmış… Ama yeri belli… Sahipleriyle görüşüyorum… Orada bir Demokrasi Müzesi yapmak istiyorum.” Teşekkürler Vali Bey. *** TAYYARE FABRİKASI… ‘AFFET ATAM!’ Sivas Kongresi… Ve sonra Ankara’ya hareket… 19 Aralık 1919… Perşembe. Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşları, ertesi gün Kayseri’de. Kayserililer… Ellerinde bayraklar… Sloganlar: “Yolunda ölmeye hazırız Paşam.” Mustafa Kemal Paşa… Kayseri’de 2 gün kalıyor… Sonra… İstikamet Ankara. Atatürk, Cumhuriyet’in ilanından sonra 4 kez Kayseri’ye gitti. Son gidişinin programını merak ettim… Tayyare Fabrikası, Mimar Sinan Camii ve Hunat Medresesi’ni ziyaret etmiş. Sinan’ın eseri tarihi cami… Sapasağlam. Hunat Medresesi… Bir başka tarihi mekân… Şimdi çarşı… Sapasağlam. Ya Tayyare Fabrikası… Yerinde yeller esiyor… Cumhuriyet’in ilk yıllarında (1926) kurulan fabrika… 1944’te kapatılmış. Affet büyük Atatürk. *** MİLLİ MÜCADELE LİSESİ Türkiye’de, iki cumhurbaşkanı mezun veren iki lise var. Kayseri Lisesi… Turgut Özal… Abdullah Gül. Afyonkarahisar Lisesi… Süleyman Demirel… Ahmet Necdet Sezer. Kayseri Lisesi şimdi Milli Mücadele Müzesi. Müzede… Bir dersliğe girdik. Cemil Çiçek… İlk sıraya oturdu… Genç Turgut Özal’ın yanına. Ben ikinci sıraya geçtim… Yanımda Abdullah Gül. Kurtuluş Savaşı yılları… Düşman, Afyonkarahisar’ı işgal etmiş… Ankara’ya doğru yürüyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi… Her olasılığa karşı… Kayseri’ye taşınma hazırlığı yapıyor… Kayseri Lisesi, TBMM olacak. Milletvekillerinden tepki: “Biz Kayseri’ye gidersek milletin morali bozulur… Ankara’da kalacağız… Düşmanla vuruşacağız.” Müze lise… İşte bu mekân. *** ÖĞRETMENİM… CANIM BENİM Faruk Nafiz Çamlıbel… 10. Yıl Marşı’nı yazan iki şairden biri… Diğeri Behçet Kemal Çağlar. Ünlü Han Duvarları şiiri… Faruk Nafiz Çamlıbel’in. Yıllar sonra milletvekili olacak, 27 Mayıs 1960 darbesinden sonra Yassıada'da yargılanacak… Ve… Zindan Duvarları şiirini yazacaktır. Faruk Nafiz Çamlıbel… Kayseri Lisesi'nin öğretmenlerinden. Bir diğer öğretmen: Cevdet Kudret Solok… Şair… Yazar… Araştırmacı… Edebiyat tarihçisi. Öğretmen kadrosu… Eğitimde kalitenin göstergesi… Bir isim daha yazalım: Abdülbaki Gölpınarlı… Edebiyat tarihçisi… Çevirmen. Vefalı Kayseri… Kadir kıymet bilen Kayseri… Mezun olan şöhretler gibi, bu lisede öğretmenlik yapanların adlarını ve anılarını da yaşatıyor.