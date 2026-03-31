Prof. Dr. Sedat Cereci’nin Ortodoks Yortuları Belgeseli Hatay MKÜ’de

TALİP KÖLEOĞLU

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi ve Hatay belgesellerinin yönetmeni Prof. Dr. Sedat Cereci’nin, Hatay temalı 7. belgeseli, Antakya’nın Ortodoks Yortuları adlı çalışması, 24 Nisan 2026 tarihinde saat 14;00’ de Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Atatürk Konferans Salonu’nda gösterilecek.

Prof. Cereci’nin, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Tülay Atay ve asistanı Melis Sabahoğlu’yla birlikte 1 buçuk yıldır çalıştıkları projede, Antakya’da kutlanan Ortodoks bayramlarının Antakya’nın tarihsel karakteriyle birlikte ortaya konduğu bildirildi. Noel ve Paskalya yortularının yanı sıra Aya Tekla Anma Günü, Aziz Piyer ve Aziz Pavlus’u Anma Günü, Aziz Antonios’u Anma Günü, Aziz Aleksion’u Anma Günü, Aziz Trifon’u Anma Günü, Elçi Yuhanna’yı Anma Günü, Aziz Georgios’u Anma Günü gibi özel günleri de kapsayan belgeselin çekimlerinin, Antakya merkezin yanı sıra Samandağ, Arsuz, İskenderun ve Altınözü ilçelerinde yapıldığı belirtildi.

İsa peygambere inananların ilk kez Hristiyan adını aldığı ve ilk Hristiyan kilisesinin açıldığı şehir olan Antakya’nın dinsel öneminin vurgulandığı belgeselde, Ortodoks yortularında yapılan ayinlerin, ritüellerin, duaların, ilahilerin yer aldığı dile getirildi. Belgeselin, Hristiyanlık açısından dünyaca tanınan önemli bir kent olan ve aynı zamanda hac yeri olan Antakya’da yaşayan Ortodoks cemaatin bayramlarının, Türkiye’de yaşayan azınlıkların özgün kültürlerini tanımak bakımından da kayda değer bir çalışma olduğu belirtildi.

“Antakya’nın Aziz Yortuları” adıyla hazırlanan belgeselde Ortodoks cemaatinden İbrahim Krayt Gülenay’ın danışmanlık yaptığı belgeselin kurgusunun Prof. Cereci’nin asistanı Melis Sabahoğlu tarafından yapıldığı öğrenildi. Belgesele, Hatay MKÜ İlahiyat Fakültesi Dinler Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. İlbey Dölek’in tarihsel ve kültürel bilgilerle katkıda bulunduğu bildirildi.

Hatay belgesellerinin yönetmeni Prof. Dr. Sedat Cereci’nin önceki yıllarda Hatay’ın inanç kültürünü konu edinen “İnsanları İnsanlığa Çağıranlar”, Hatay mutfağının kültürel tarihini konu edinen “Tennûrdan Diste Hatay Mutfağı”, Hatay çocuk oyunlarını konu edinen “Hatay Çocuk Oyunları”, Hatay’ın binlerce yıllık geleneği haahaları konu edinen “Hatay Haahaları” ve 6 Şubat 2023 tarihli Hatay depremini konu edinen “6 Şubat 4.17” adlı belgeselleri çektiği öğrenildi. Prof. Cereci’nin çektiği belgesellerle 90dan fazla ülkede film festivallerine katıldığı ve çok sayıda ödül aldığı dile getirildi. İlk belgeselini 1992 yılında İstanbul’da çeken Prof. Dr. Sedat Cereci’nin, Hatay belgeselleri nedeniyle New York Film Festivali, Kosova Sanat Günleri ve Tayland Bangkok Film Festivali’nde onur ödülüyle taltif edildiği bildirildi.

