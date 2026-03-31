Macron’dan ödül! Bartholomeos’un Fransız Akademisi’ne üyeliğine onay

***HyeTert, bu kaynağın ve/veya içeriğin yanlış ve/veya yanıltıcı bilgiler ve/veya soykırım inkarcılığı, ırkçılık, ayrımcılık ya da nefret suçu içerdiği/yaydığı kanısındadır. Metni paylaşmadan önce bu uyarıları göz önüne alarak, içeriği ve/veya kaynağı güvenilir kaynaklardan kontrol ediniz.***

Lozan’ı ve Anayasayı çiğneyerek ‘ekümenik’ sıfatını kullanmayı sürdüren Bartholomeos’a Fransa’dan ödül gibi üyelik verildi. Bartholomeos, Cumhurbaşkanı Macron’un imzasıyla Fransız Akademisi üyesi yapıldı. Törende Fransız akademisyenler Fener Patriği’ne övgüler sıraladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fener Rum Patriği Bartholomeos’un Fransız Akademisi üyeliğine seçilmesi kararını onayladı. Bartholomeos, 28 Nisan 2025’te yayınlanan kararnameyle Papa 16. Benedictus’un yerine üye seçilmişti.

28 Mart Cumartesi günü Fransa’ya giden Bartholomeos’u Fransız Akademisi Başkanı Jean-David Levitte ve Sekreteri Bernard Stirn karşıladı.

Patrikhane heyetinde Kadıköy Metropoliti Emmanuel Adamakis, Özel Patriklik Ofisi Direktörü Başpiskopos Aetios, Diyakon Anatolios Doxastakis ile çok sayıda Ortodoks din adamı da yer aldı.

Dün Fransa Enstitüsü’nde düzenlenen törenle Bartholoneos üyeliğe resmen kabul edildi. Törende akademisyen Thierry de Montbrial da Patrik’i öven bir konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Macron ve Başbakan Sébastien Lecornu akşam Bartholomeos’u kabul etti. Gazetemiz baskıya gittiğinde, bu görüşmeyle ilgili ayrıntılar henüz yayınlanmamıştı.

AKADEMİNİN ÜYELERİ

Kısaca Fransız Akademisi olarak bilinen Fransız Ahlak ve Siyaset Bilimleri Akademisi, Fransa Cumhurbaşkanlığına bağlı faaliyet yürütüyor.

Akademinin üyeleri arasında İngiltere Kralı Charles başta olmak üzere çok sayıda iş adamı, Avrupalı siyasetçi ile akademisyen yer alıyor.

NEDEN ŞİMDİ?

Fransa’nın önde gelen kurumlarından birine üye yapılan Fener Rum Patriği Bartholomeos’un neden bu göreve seçildiği merak konusu.

Ortodoks camiasına yönelik bölücü kararları ve Rusya düşmanı açıklamalarıyla öne çıkan Bartholomeos, Türkiye Anayasası’na aykırı şekilde “ekümenik” sıfatını kullanmayı da sürdürüyor.

Öte yandan Patrikhane eylül ayında Milli Eğitim Bakanlığının da destekleriyle Heybeliada Ruhban Okulu’nu açmaya hazırlanıyor. Okulda, yasalara göre Türkler okuması gerekirken Türkiye’deki Ortodoks nüfusunun azlığı nedeniyle bu mümkün görünmüyor. Özel bir düzenlemeyle yurt dışından getirilecek yabancı Ortodoks gençlerin burada ruhban eğitimi alması hedefleniyor.

Bartholomeos’un Fransız Akademisi üyeliğinin, Heybeliada açılmadan önce okulun propagandasını yapmak ve gençleri ruhban eğitimine ikna etmek amacını taşıdığı değerlendiriliyor.

TEMSİLCİSİ İRAN’I DÜŞMAN İLAN ETTİ

Bartholomeos, Fransa’da Akademi üyesi yapılırken ABD Temsilcisi Elpidophoros da Beyaz Saray’da Yunan bağımsızlık gününü kutlamıştı.

25 Mart’ta Donald Trump’ın katılımıyla düzenlenen etkinlikte konuşan Elpidophoros, isim vermeden İran’ı düşman ilan etmiş, “düşmanlarıyla savaşan” ABD ve Trump için dua etmişti. Elpidophoros, “Savaş zamanlarında onu koru. Bileğini güçlendir. Onun yönetimini güçlü kıl ve savaşa susamış tüm düşman ulusları dize getir.” temennisinde bulunmuştu.

https://www.aydinlik.com.tr/haber/macrondan-odul-bartholomeosun-fransiz-akademisine-uyeligine-onay-571899