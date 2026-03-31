Kiliselerde Zeytin Dalı Bayramı Coşkusu…

Hatay’ın İskenderun ilçesinde Katolik ve Ermeni cemaatleri, Paskalya öncesi ‘Kutsal Hafta’nın başlangıcını simgeleyen ‘Zeytin Dalı Bayramı’nı (Mesih İsa’nın Kudüs’e Girişi) düzenlenen ayinlerle kutladı.

Müjdeleme Katolik Kilisesi’nde gerçekleştirilen ayini Kilise Pederi Carmine Donnici yönetti. Her yıl kilise bahçesinde başlayan tören, olumsuz hava şartları nedeniyle bu kez kilise girişinde gerçekleştirildi. Ayinin başlangıcında zeytin dalları kutsanarak cemaat üyelerine dağıtıldı. Ardından peder ve cemaat, ellerinde zeytin dalları ve çiçeklerle kortej halinde ilerleyerek kilise içerisine geçti.

Kilise içinde devam eden ayinde vaaz veren Peder Donnici, barış ve kardeşlik mesajları verdi. Ayin sırasında, Mesih İsa’nın yakalanması, yargılanması ve çarmıha gerilmesi süreci İncil’den bölümlerle okunurken, cemaat üyeleri de ilahilere eşlik ederek Kutsal Hafta’nın manevi atmosferini paylaştı.

Öte yandan Karasun Manuk Ermeni Kilisesi’nde de düzenlenen ayini ise Anadolu Ermeni Cemaatleri Gözetmeni ve Hatay Kilisesi Din Görevlisi Peder Avedis Tabaşyan yönetti. Ermeni cemaatinde “Zağgazart” olarak bilinen Zeytin Dalı Bayramı, kilisenin zeytin ve hurma dallarıyla süslenmesiyle büyük bir coşkuyla kutlandı. Badarak ayini sırasında dualar ve ilahiler barış için okunurken, ayine katılanlara zeytin dalları dağıtıldı.

Kutsal Haftaya giren Katolik ve Ermeni cemaatleri hafta sonunda Paskalya Bayramı’nı kutlayacak. Ortodoks cemaati ise Mesih İsa’nın Kudüs’e Giriş Bayramı’nı önümüzdeki Pazar günü idrak edecek.

