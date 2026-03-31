Her şey Bodrum için

“Son iki yıl içinde gerçekleştirdiğimiz projelere genel olarak bakacak olursak; kent lokantasından sosyal etkinlik alanlarına, kadın yaşam merkezlerinden spor komplekslerinin yenilenmesine, kültürel zenginliklerimizi gün yüzüne çıkaracak restorasyon projelerinden meydan düzenlemelerine kadar geniş bir yelpazede vatandaşlarımıza hizmet sunuyoruz. Gerçekleştirdiğimiz projelerle kentimize değer katıyor, geleceğimize daha güzel bir Bodrum bırakıyoruz.”

KENT LOKANTASI

Başkan Mandalinci, sosyal belediyecilik anlayışları doğrultusunda hayata geçirilen projeleri şöyle anlattı:

“Kent sakinlerine kaliteli, güvenilir, lezzetli ve uygun fiyatlı yemek hizmeti sunmak amacıyla Muğla’nın ilk Kent Lokantası projesini hayata geçirdik. Vatandaşlarımız burada gönül rahatlığıyla sağlıklı ve kaliteli besine ulaşabiliyor. Ayrıca kadınların yaşam kalitesini artırmayı ve sosyal hayata daha aktif katılımını sağlamayı amaçlayarak Bodrum’da ilk Kadın Yaşam Merkezimizi Çiftlik Mahallesi’nde, ikincisini ise Bitez Mahallesi’nde hizmete sunduk.”

Yaşam kalitesini arttırmak için birçok projeyi tamamladıklarını söyleyen Mandalinacı, “Kızılağaç, Yalıkavak ve Dirmil mahallelerinde kapalı pazaryerleri ve sosyal etkinlik alanları inşa ederek hem alışveriş hem de sosyal etkinlikler için modern ve konforlu mekanlar oluşturduk.Turgutreis’in modern bir görünüme kavuşturuyoruz. Turgutreis Belediye İş Merkezi’ni yeniledik ve meydanı konserler ve etkinliklerin gerçekleştirildiği, komple bir yaşam alanı haline getirdik. Bununla birlikte Muğla Büyükşehir Belediyesi ile birlikte Turgutreis Gazi Mustafa Kemal Bulvarı’nın üstyapısını yeniledik” diye konuştu.

SPOR KOMPLEKSLERİ

Mandalinacı spor alanlarını genişlettiklerini vurgulayarak, “Binnaz Karakaya Kapalı Spor Salonu ve yüzme havuzu yenileme çalışmalarını tamamlandık. Spor Salonu’nun fitness merkezini, modern yüzüyle vatandaşların hizmetine sunduk. Ayrıca, Gündoğan Mahallesi’nde kapsamlı tadilat ve modernizasyon çalışmalarıyla Serbay Ilıcak Kültür ve Spor Kompleksmizi hizmete açtık. Hayırseverlerin desteğiyle Abacıoğlu Tenis Kortu ve Basketbol Sahası’nı da vatandaşlarımızın kullanımına sunduk” dedi.

AYA NİKOLA KİLİSESİ

Mandalinacı, “Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanan restorasyon sayesinde, yıllardır sessizce ayakta duran kilise yeniden hayata kazandırılacak. Aya Nikola Kilisesi geçmiş ile geleceği buluşturan bir kültür yapısına dönüşecek” diye konuştu.

Bodrum’un yaşam kalitesini yükseltmek için çalıştıklarını söyleyen Mandalinacı, “Kültürel değerlerini güçlendiriyor ve vatandaşlarımızın sosyal hayatını zenginleştiriyoruz. Her adımda daha mutlu bir Bodrum için çalışıyoruz” diye konuştu.

Cumhuriyet Gazetesi