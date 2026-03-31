Germuş Kilisesi yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya

Şanlıurfa’da tarihi öneme sahip Germuş Klisesi, bakımsızlık ve ihmal nedeniyle yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya. Uzmanlar, yapının acilen restore edilmemesi durumunda kısa süre içinde ciddi hasar görebileceğini belirtiyor. Yetkililer, tarihi yerle ilgili sessizliklerini koruyor.

Tuba Başkan

Tarihi kaynaklara göre kilise, bölgede yüzyıllardır ayakta duran kültürel bir miras niteliği taşıyor. Ancak yıllardır süren restorasyon eksikliği ve doğal etkenler, yapının yapısal bütünlüğünü tehdit ediyor.

Kilise çevresinde incelemelerde bulunan uzmanlar, taşların gevşediğini ve çatlakların arttığını tespit etti.

Yetkililer, Germuş Klisesi’nin hem bölge turizmi hem de kültürel miras açısından korunması gerektiğini ifade ediyor.

Vatandaşlar ve kültür uzmanları, yetkililere seslenerek, “Bölgemizin tarihi değerleri korunmalı, Germuş Klisesi bir an önce restore edilmelidir” çağrısında bulundu.

Şanlıurfa Rehberler Odası (ŞURO) eski Başkanı ve rehber Müslüm Çoban, bölgede çok sayıda kaçak kazının yapıldığına dikkat çekerek,“Germuş Kilisesi tarihteki yeri önemli bir merkez. Eğer müdahale edilmezse Germuş Kilisesi de yıkılmak üzere. Çünkü gidip gördüğünüzde hem kilisenin içinde hem de çevresinde kaçak kazılardan dolayı yapıya zarar verecek çukurlar oluşmuş. Orası dediğim gibi tam da güzergah üzerinde, Göbeklitepe’ye giderken hemen solda.” ifadelerine yer verdi.

Germuş Kilisesi konusunda yetkililerin acilen harekete geçmesi gerektiğinin altını çizen Çoban, şöyle konuştu:“Hem resmi kurumlarımızdan hem ilgili kuruluşlarımızdan oraya hemen müdahale edilmesi lazım. Oranın yıkılmaması lazım. Güzel bir yapı, kültürel bir varlık. Urfa turizmine kazandırılması, turizmine artı yönü olacaktır.”

