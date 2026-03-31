Ankara’da hobi bahçesinde gömülü 6 bin 382 tarihi eser ele geçirildi: Değeri 30 milyon

Ankara’da Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ekiplerinin 6 aylık takibi sonucu Sincan’daki bir hobi bahçesinde gömülü 6 bin 382 tarihi eser ele geçirildi. Roma, Arkaik, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait sikke ve objelerin yaklaşık değerinin 30 milyon lira olduğu değerlendirilirken, eserleri toprağa gömdüğü tespit edilen 1 kişi gözaltına alındı.

Kerim CENGİL

Ankara Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 6 aylık süren fiziki takip sonrası büyük bir operasyona imza attı. Ekipler yapmış olduğu çalışmalar sonucunda şüpheli bir kişinin kaçak kazı sonrası elde ettiği tarihi eserleri Sincan’da bulunan hobi bahçesine gömdüğünü tespit etti.

HOBİ BAHÇESİNE GÖMÜLÜ TARİH GÜN YÜZÜNE ÇIKARILDI

30 Mart tarihinde harekete geçen ekipler hobi bahçesinde gömülü tarihi gün yüzüne çıkardı. Yapılan aramalarda 6 bin 24 adet bronz ve gümüş sikke, 358 adet gümüş ve bronz obje olmak üzere toplamda 6 bin 382 adet tarihi eser geçirildi. Ayrıca operasyonda 1 adet define arama dedektörüne de el konuldu.

TAHMİNİ DEĞER 30 MİLYON LİRA

Ele geçirilen eserler içerisinde 550 adet Selçuklu ve Osmanlı Devleti dönemlerine ait gümüş sikke, bin 230 adet Roma dönemine ait gümüş sikke, 980 adet Arkaik (Antik Yunan) dönemine ait sikke, 3 bin 150 adet Roma dönemine ait sikke, 114 adet Lidya ve Milas dönemine ait sikke, 241 adet Bizans ve Roma dönemine ait obje, 117 adet Osmanlı dönemine ait obje olduğu tespit edildi. Ele geçirilen tarihi eserlerin yaklaşık değerinin 30 milyon lira olduğu tahmin edildi. Öte yandan tarihi eserleri hobi bahçesine gömdüğü tespit edilen kişi de

gözaltına alındı.

Sabah Gazetesi