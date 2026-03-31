ՍԵԼԻՆ ՍԻԼՏԻՐԵԱՆԻ ԳԵՐԱԶԱՆՑ ՅԱՋՈՂՈՒԹԻՒՆԸ

Հաճոյքով եւ ուրախութեամբ արձագանգ կ’ըլլանք պոլսահայ ընտանիքէ մը սերած մանկամարդուհի Սելին Սիլտիրեանի կրթական յաջողութիւններուն։ Արդարեւ, մեր այս շնորհալի աղջնակը արժանացած է միջազգային բարձր գնահատանքի՝ համալսարանական ուսման հրաւէր ստանալով աշխարհի շարք մը առաջատար համալսարաններէն։
Սելին Սիլտիրեան, որ նախակրթութիւնն ու միջնակարգի ուսումը ստացած է «Պիլֆէն» վարժարաններու ցանցին մէջ, ուսման առաջին իսկ տարիներուն աչքառու եղած է բարձր յառաջդիմութեամբ։ Անգլերէնը զարգացնելէ ետք, ան երկրորդ լեզու մը սորվելու եւ լիսէի ուսումը շարունակելու համար ընդունուած է Սէն Փուլշէրի ֆրանսական վարժարան, ուսման չորս տարիներու ընթացքին միշտ պահպանելով լաւագոյն աշակերտի տիտղոսը։ Սելին իր լիսէի ուսումը աւարտած է բացառիկ արդիւնքներով, ապահովելով 99 միջին նիշ եւ չորս տարի շարունակ արժանանալով գնահատանքներու եւ պարգեւներու։
Այս յաջողութիւններուն իբրեւ արդիւնք՝ Սելին Սիլտիրեան ուսման հրաւէր ստացած է միջազգային հեղինակաւոր համալսարաններէն, որոնց միջեւ են Ֆրանսայի Սորպոն համալսարանը, Գանատայի ՄըքԿիլ համալսարանը, Թորոնթոյի Եորք համալսարանը, Թորոնթոյի համալսարանը, ինչպէս նաեւ Պրիթիշ Գոլոմպիա համալսարանը։ Այս համալսարանները կը դասուին աշխարհի լաւագոյն կրթական հաստատութիւններու շարքին։
Սելին Սիլտիրեան կը նախատեսէ իր համալսարանական ուսումը շարունակել Թորոնթոյի համալսարանին մէջ։
Այս պատուաբեր լուրը մեզի ղրկած է նախկին Պոլսահայ, ներկայիս Թորոնթոյաբնակ Ոսկիան Սիլտիրեան, որու թոռնիկն է Սելինը։ Ոսկիան Սիլտիրեան 95 տարեկան է, Կեդրոնականի 1950-1951 տարուայ շրջանաւարտ։
Ջերմօրէն կը շնորհաւորենք Սելինն ու իր ծնողները Արշակ-Ռեյհան Սիլտիրեանը
