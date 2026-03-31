«ԵԱՐԽՈՒՇԹԱ»Ն՝ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՖՈՒԹՊՈԼԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԽՈՒՄԲԻ ՊԱՇՏՕՆԱԿԱՆ ՕՐՀՆԵՐԳ

Սասունցիներու «Եարխուշթա» պարի հնչիւնները այսուհետեւ պիտի ոգեշնչեն Հայաստանի ֆութպոլի ազգային խումբի մարզիկները։ Այսպէս՝ «Եարխուշթա»ն, որ կը մարմնաւորէ հայ ժողովուրդի ազգային ոգին, Հայաստանի ֆութպոլի դաշնակցութեան որոշումով հռչակուած է որպէս պաշտօնական օրհներգ։
Ֆութպոլի դաշնակցութիւնն ու պետական սենֆոնիք նուագախումբը միաւորուած են այս նպատակի շուրջ։ «Եարխուշթա»ի շունչով պիտի յօրինուի երաժշտական հնչիւն մը, որ պիտի ներշնչէ ֆութպոլիստները եւ զանոնք պիտի մղէ դէպի յաղթանակներ։
Եւ ուրեմն, Սասունցիներու «Եարխուշթա»ն, որ հայկական ժողովրդական մշակոյթի մէջ կը խորհրդանշէ ոյժ, միասնականութիւն ու մարտական ոգի, այսուհետեւ պիտի ստանայ նաեւ մարզական նոր նշանակութիւն, դառնալով Հայաստանի ֆութպոլի ազգային խումբի ինքնութեան կարեւոր բաղադրիչներէն մէկը։
