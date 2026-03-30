Netanyahu’dan “Patrik krizine” ilişkin açıklama: Kudüs’teki Kutsal Kabir Kilisesi’ne tam ve derhal giriş izni verilmesi talimatını verdim

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Latin Patriği Pierbattista Pizzaballa’nın Kutsal Kabir Kilisesi’ne erişimine ilişkin yetkililere “tam ve derhal giriş izni” verilmesi talimatı verdiğini açıkladı.

Netanyahu, Kutsal Kabir Kilisesi’ne girişlerin yasaklanmasına ilişkin açıklamada bulundu. Son günlerde İran tarafından Kudüs’te üç tek Tanrılı din için kutsal sayılan mekanlara yönelik balistik füze saldırıları düzenlendiğini ifade eden Netanyahu, kiliseye giriş izni verilmesi için talimat verdiğini açıkladı. Netanyahu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“İlgili makamlara, Latin Patriği Kardinal Pierbattista Pizzaballa’ya Kudüs’teki Kutsal Kabir Kilisesi’ne tam ve derhal giriş izni verilmesi talimatını verdim.

İran, geçtiğimiz birkaç gün içinde Kudüs’teki üç tek tanrılı dinin kutsal mekanlarını balistik füzelerle defalarca hedef aldı. Bir saldırıda, füze parçaları Kutsal Kabir Kilisesi’ne metrelerce yakın bir mesafeye düştü.

İsrail, ibadet edenleri korumak amacıyla, tüm din mensuplarından Kudüs’ün Eski Şehri’ndeki Hristiyan, Müslüman ve Yahudi kutsal mekanlarında ibadet etmekten geçici olarak kaçınmalarını istedi.

Bugün, özellikle kendi güvenliği göz önünde bulundurularak, Kardinal Pizzaballa’dan Kutsal Kabir Kilisesi’nde ayin düzenlemekten kaçınması istendi.

Bu endişeyi anlıyorum, ancak Kardinal Pizzaballa ile ilgili olayı öğrenir öğrenmez, yetkililere Patriğin dilediği gibi ayinler düzenleyebilmesi için talimat verdim.” (ANKA)

https://t24.com.tr/dunya/netanyahudan-patrik-krizine-iliskin-aciklama-kudusteki-kutsal-kabir-kilisesine-tam-ve-derhal-giris-izni-verilmesi-talimatini-verdim,1310831