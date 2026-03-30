BM’de Ermenistan’ın sunduğu “Soykırımın Önlenmesi” kararı oybirliğiyle kabul edildi

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi’nin 61. oturumunda, Ermenistan tarafından sunulan “Soykırımın Önlenmesi” kararı oybirliğiyle kabul edildi.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, iki yılda bir sunulan bu kararın, “Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi”ne dayandığı ve söz konusu belgenin hükümlerinin Birleşmiş Milletler politikalarına daha etkin şekilde yansıtılmasına katkı sağladığı belirtildi.

Kararın, soykırımın önlenmesine yönelik erken uyarı anlayışını güçlendirmeyi amaçladığı; nefret, ayrımcılık ve cezasızlık gibi risk faktörlerine dikkat çektiği ifade edildi. Ayrıca, zamanında müdahalenin önemine vurgu yapılarak bunun şiddetin tırmanmasını engelleyebileceği kaydedildi.

Soykırımın önlenmesi konusunu uluslararası gündemde tutan karar, bu başlığın günümüz diplomasisindeki önemini bir kez daha ortaya koyuyor. Aynı zamanda uluslararası adalet mekanizmalarının güçlendirilmesine katkı sağlıyor ve güncel küresel gelişmeler ile zorlukları da kapsıyor.

Bu yılki metinde ayrıca, “BM80” reform süreci çerçevesinde soykırımın önlenmesi yetkisinin güçlendirilmesi öneriliyor. Bunun yanı sıra, algoritmalar ve yapay zekâ araçlarının dezenformasyon ve nefret söylemini yayma riski taşıdığına, bunun da insan hakları üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğine dikkat çekiliyor.

Karar, Soykırım Sözleşmesi’nin evrensel olarak kabul edilmesini teşvik ederken, henüz taraf olmayan ülkelere de sözleşmeye katılma çağrısı yapıyor.

Önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da Ermenistan’ın sunduğu karar, BM üye ülkelerinden geniş destek gördü. Eş sunucu ülkelerin sayısının kabul anında yaklaşık 60’a ulaştığı belirtildi.

Karar ayrıca, uluslararası topluma soykırımların önlenmesi için birlikte hareket etme çağrısını bir kez daha yineliyor.

Hatırlanacağı üzere, aynı başlıklı karar 3 Nisan 2024’te de BM İnsan Hakları Konseyi’nin 55. oturumunda oybirliğiyle kabul edilmişti.

