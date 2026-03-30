17 derece eğimli kilise: Ziyaretçilerin başını döndürüyor

Euronews‘in haberine göre Tessalya’nın Ropoto köyündeki bir kilise, denge yeteneklerini sınamak isteyen turistler için cazibe merkezi haline geldi.

2012’de yerin çökmesiyle kilise, dağ yamacında yukarı doğru kayarak 17 derecelik bir eğim kazandı. Bu eğim, örneğin İtalya’daki Pisa Kulesi’ninkinden çok daha dik. Pisa kulesinin eğimi yaklaşık 3,9 derece.

Son 14 yıldır kilise sabit biçimde duruyor.

Ziyaretçiler, içeri girmek için merdivenleri bile zor tırmandığını söylüyor. Bunun gerçeküstü bir deneyim olduğunu anlatan misafirler, ”Bunu başardıktan sonra baş dönmesi neredeyse garanti” dedi.

