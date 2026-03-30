ԱՄՆ-ՈՒ ՆՈՐ ԱՒԱԳ ՀԻՒՊԱՏՈՍԻ ԱՅՑԸ

Ն.Ա.Տ. Սահակ Բ. Պատրիարք Հայրը, 30 Մարտ 2026, Երկուշաբթի առաւօտ, ընդունեց Ա.Մ.Ն.ու նորանշանակ աւագ Հիւպատոս Մայքըլ Լէլլիի քաղաքավարական այցելութիւնը։ Հանդիպումին ներկայ էին Հիւպատոսարանի Քաղաքական Բաժնի պաշտօնատար Ամանտա Սուարէզ եւ Գաղթականաց Մասնագէտ Ըրմաք Էնկին:
Յարգելի Դիւանագէտը եկած էր ծանօթանալու համար Թուրքիոյ Հայ համայնքի հոգեւոր կեդրոնին՝ Պատրիարքարանին եւ Նորին Ամենապատուութեան։
Հանդիպումի ընթացքին մեր Հոգեւոր Պետը ինչ ինչ տեղեկութիւններ փոխանցեց Ստանպուլահայ համայնքի, Հայ Եկեղեցւոյ ու Պատրիարքական Աթոռոյ մասին։
Սիրալիր այցելութեան աւարտին, յարգելի Հիւրը շնորհակալութիւն յայտնեց Նորին Ամենապատուութեան հիւրասիրութեան համար եւ հրաժեշտ առաւ Պատրիարքարանէն։
