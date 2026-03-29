“İmkansızı başardık, desteklerini esirgemeyen üyelere teşekkür ederiz”

Türkiye Ermeni toplumunun köklü kulüplerinden Taksim Spor Kulübü’nde başkanlık seçimi bugün (29 Mart) yapıldı. Üyeler, Feriköy’de bulunan Derviş Eroğlu Kültür Merkezi’nde oylarını kullandı. 26 yıldır kulüp başkanlık görevini yürüten Garo Hamamcıoğlu, seçimde aday olmayacağını duyurmuştu. Oy verme işlemi yaşanan kaos yüzünden gecikmeli başladı. Oy verme işlemi 21.00 sularında sona erdi, oy sayımına geçildi. Seçimde 384 üye oy kullandı. Saat 21.50 sularında oy sayımı sona erdi. Alen Bağ 223 oyla yeni başkan seçildi.

İşhan Erdinç

Seçimde kulübün eski sporcularından ve Ermeni toplumunun hayırseverlerinden Alen Bağ ile uzun yıllar mevcut yönetimde başkan yardımcılığı görevini yürüten Hraç Keçiyolu başkanlık için yarıştı.

Seçimin galibi, üç yıl boyunca başkanlık koltuğunda oturacak. Alen Bağ ve listesinin oy pusulası kırmızı, Hraç Keçiyolu ve listesinin oy pusulası ise sarı renkteydi.

Oy verme işlemi öncesi Alen Bağ ve Hraç Keçiyolu son mesajlarını üyelerle paylaştı.

Keçiyolu, Taksim Spor Kulübü’nün muhataralı arazisini ancak 2023’te tam olarak devralabilidiklerini belirterek, bu tarihe kadar önemli hamleler yapılamayışını bu belirsizliğe bağladı.

Alen Bağ ise söz konusu arazi ile ilgili ecrimisil borcunun faiziyle birlikte 10,5 milyon TL’ye ulaştığını belirtti, seçildiklerin bu borcu ödeyeceklerini söyledi.

Kulüp, yıllardır kullandığı Süleyman Seba Tesisleri’nin mülkiyet sorunu nedeniyle ecrimisil borcuyla karşıya karşıya. 2011 yılında İstanbul Valiliği’nden Taksim Spor Kulübü’ne gelen kağıtta, alanın Milli Eğitim Bakanlığı uhdesinde olduğu, kulübün ise işgalci olduğu belirtildi. Kulüp yönetimi, uzun yıllar tesisin kullanım hakkını alabilmek için yoğun bürokratik işlemler ile uğraştı. 2023 yılında kulüp arazisinin uhdesi Gençlik ve Spor Bakanlığı’na geçti, kullanım hakkı ise Taksimspor Kulübü’ne verildi. Ancak, arazinin mülkiyeti nedeniyle oluşan ecrimisil borcu kulübü bir hayli zorluyor.

Adayların konuşmaları sonrası söz alan Garo Hamamcıoğlu ise ecrimisil borcunun halı altına süpürüldüğü eleştirilerini reddetti, bürokratik olarak yürüttükleri çalışmalardan örnekler verdi.

Seçimde 500’ü aşkın üyenin oy kullanması bekleniyordu ancak 384 üye oy kullandı. .

Konuşmalar saat 18.45 sularında sona erdi ancak oy verme sistemindeki karmaşa yüzünden üyeler uzun süre oylarını kullanamadı ve sandık önünde izdiham yaşandı.

Emniyet güçlerinin müdahalesi sonrası düzen sağlandı ve 19.15 sularında oy verme işlemi başladı.

Alen Bağ 223 oyla kulübün yeni başkanı oldu. Hraç Keçiyolu ise 161 oy aldı. Keçiyolu sonuçlar netleşirken Bağ’ı tebrik etti.

Seçim sonrası Alen Bağ kısa bir konuşma yaptı ve “İmkansızı başardık, desteklerini esirgemeyen üyelere ve dostlara teşekkür ederiz” dedi.

