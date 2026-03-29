Hafıza, kayıp ve görünmezlik üzerine bir veda

Hangardz Bağımsız Tiyatro Topluluğu’nun yeni oyunu “52 Hertz”, yok oluşun eşiğindeki bir adada dört kadının hikâyesini sahneye taşıyor. Otobiyografik anlatılardan beslenen oyun, hafıza, görünmezlik ve dayanışma ekseninde kolektif bir sorgulama kuruyor. Prömiyer 2 Nisan’da DasDas Açık Sahne’de.

Hangardz Bağımsız Tiyatro Topluluğu’nun yeni oyunu “52 Hertz”, izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Çocukluklarını, kayıplarını ve aşklarını ilk kez İstanbul yakınlarındaki bir adada yaşamış dört kadın, adanın birkaç saat içinde yok olacağını öğrenince adaya bir oyunla veda etmeye karar verir. Bu son oyun, onları hafızalarındaki zamansız mekânlara götürecektir. Ada yok oluşa yaklaştıkça, karakterler hayatla baş etme yöntemlerini, birbirleriyle ilişkilerini, ait oldukları yerleri ve görünür olmak ile görünmez kalmak arasındaki çelişkileri sorgulamaya başlar. Bu sorgulamanın adanın yok oluşunu durdurup durduramayacağı ise oyunun temel gerilimini oluşturur.

Adını, 52 hertz frekansında ses çıkardığı için diğer balinalar tarafından duyulmadığı düşünülen ve bu yüzden “dünyanın en yalnız balinası” olarak anılan balinadan alan oyun, duyulmanın her zaman mümkün olmadığı bir tarihin izini sürüyor.

Oyun Kınalıada’da geçiyor

İstanbul’daki Ermeni kültür-sanat geleneğini sahnede yaşatan Hangardz ekibinin oyuncu kadınlarının otobiyografik hikâyelerinden yola çıkan “52 Hertz”, devised tiyatro tekniğiyle kolektif bir süreçte üretildi. Oyun, hafıza, görünmezlik ve dayanışma üzerine kurulan ortak bir dili sahneye taşıyor. Kınalıada’da geçen yapım, dört kadının emekleriyle bir türlü sahneleyemedikleri bir oyunu, tüm zorluklara rağmen var etme çabasını anlatıyor.

Oyunun kadrosunda Diana Chilingaryan, Garine Maral Çizmeciyan, Lara Narin ve Tara Demircioğlu yer alıyor. Yönetmenliğini Zinnure Türe’nin üstlendiği yapımda, kostüm tasarımı Hilal Polat’a, ışık tasarımı Utku Kara’ya, görsel tasarım ise Anet Sandra Açıkgöz’e ait.

Oyunun prömiyeri 2 Nisan’da DasDas Açık Sahne’de gerçekleşecek. 3 Nisan’da Habitat Sahne’de, 14 Nisan’da ise Claphall Sahne’de izleyiciyle buluşacak. 22 Nisan’da ise “52 Hertz” etrafında sohbetler ve bir söyleşi düzenlenecek.

