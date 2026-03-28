Sünni militanlar Hama’da Hristiyanları hedef aldı

Hama’daki el-Suaylabiye şehrinde Sünni kasabası olan Kalat el-Madik’ten gelen Sünni militanlar Hristiyanlara ait ev, dükkân ve araçlara büyük çaplı saldırılar düzenledi.



YDH- Hama eyaletine bağlı, Hristiyan nüfusun yoğunlukta olduğu el-Sukaylabiye şehri, komşu Sünni kasabası Kalat el-Madik’ten gelen motosikletli militanların düzenlediği büyük ölçekli saldırılarla sarsıldı.

Cumartesi sabahının erken saatlerine kadar devam eden şiddet olaylarında, çok sayıda militan Hristiyanlara ait evlere, dükkânlara ve araçlara saldırırken; can kayıplarına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Syriac Press’in yerel kaynaklara dayandırdığı haberine göre, gerilimin el-Meşvar Caddesi’nde Hristiyan genç kızların taciz edilmesiyle başladığını, ardından el bombalı saldırganlar ile yerel gençler arasında çatışma çıktığını bildirdi.

Güvenlik güçlerinin saldırganlara müdahale etmek yerine yerel gençleri gözaltına alması ve olayların büyümesine seyirci kalması, bölge sakinleri tarafından “ihmalkârlık ve suç ortaklığı” olarak nitelendirilerek sert bir dille kınandı.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’ne (SOHR) göre, olayların ardından yüzlerce Suaylabiye sakini sokaklara dökülerek sorumluların hesap vermesini talep etti ve üç günlük genel grev ilan etti.

Protestocular, üzerinde “Suriye medyası yalan söylüyor”, “Olayda yer alan Genel Güvenlik mensuplarının hesap vermesini istiyoruz” yazılı pankartlar taşıdı.

Saldırılar, Suriye genelindeki Hristiyan toplulukları arasında büyük bir infiale yol açarken; Süveyda’da Rum Ortodoks Başpiskoposluğu önünde dayanışma eylemleri düzenlendi ve kiliseler destek amacıyla çanlarını çaldı.

Hükümet güçlerinin takviye birlik sevk etmesiyle şiddet olayları kısmen sakinleşse de halk, sistematik hale gelen bu provokasyonlara karşı kalıcı bir çözüm ve adalet arayışını sürdürüyor.

