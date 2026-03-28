İstanbul Rum Patriği I. Bartholomeos, Fransız Akademisi Üyesi seçildi

İstanbul Rum Patriği I. Bartholomeos, Fransız Etik ve Siyasi Bilimler Akademisi’nin yurt dışı üyeliğine seçildi. Patrik Bartholomeos, Papa 16’ıncı Benedict’ten boşalan koltuğu devralacak.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 28 Nisan 2025 tarihinde Patrik Bartholomeos’un seçimini onaylan kararnameyi imzaladı.

Patrik Bartholomeos’un akademiye kabul töreni 30 Mart 2026 Pazartesi günü, öğleden sonra “Fransa Enstitüsü”nde gerçekleştirilecek. Aynı gün Patrik Bartholomeos, Cumhurbaşkanı Macron ve Başbakan Sébastien Lecornu tarafından kabul edilecek.

Patrik Bartholomeos, Akademi Başkanı Jean-David Levitte ile Genel Sekreter Bernard Stirn tarafından karşılanacak. Akademinin üyesi Thierry de Montbrial, Patrik Bartholomeos’un adına onur konuşması yapacak. Yeni akademi üyesi olan Patrik Barthholomeos’un ise gelenek gereği selefi Papa Benedict hakkında bir konuşma yapması bekleniyor.

Bugün heyeti ile Paris’e hareket eden Patrik I. Bartholomeos’a Kadıköy Metropoliti Emmanuel, Patrikhane Özel Kalemi Başrahip Aetios, Diyakon Anatolios Doksastakis, Patrikhane Birinci Daire Müdürü Konstantinos Delikostantis, Laki Vingas ve Basın ve İletişim Ofisi Direkötürü Nikolaos-Georgios Papahristou eşlik ediyor. Paris’te ise heyete Fransa Metropoliti Dimitrios ile Sinop Piskoposu Ambrosios katılacak.

Fener, 28 Mart 2026

