Ermeni asıllı usta 50 yıldır iğne, iplikle tamir yapıyor: “Türk milliyetçisiyim. Ülkemi seviyorum”

Amasya’da yaşayan Ermeni asıllı usta, 50 yıldır sokakta elindeki iğne, iplikle ayakkabı ve çanta tamir edip geçimini sağlıyor. Kentteki son Ermeni asıllı olup belgeseli de çekilen usta Faruk Altınoğlu, “Ben Ermeni asıllı bir Türk milliyetçisiyim. Ülkemi seviyorum. Başka yerde yaşayamam” dedi.

Dedesinden kalan eski ahşap evde Türk eşiyle birlikte yaşayıp Bakırcılar Sokağı’nın köşesindeki tamir tezgahından sağladığı kazançla emekli olup her gün mesleğini yapmayı sürdüren 72 yaşındaki Altınoğlu, “Babamın, annemin, babaannemin mezarı burada. Bu ülkenin ekmeğini yiyip de bu ülkeyi sevmemek mümkün değil. Ben Ermeni asıllı bir Türk milliyetçisiyim. Ülkemi seviyorum. Başka yerde yaşayamam” diye konuştu.

25 yılı aşkın süredir Göynücek’e gidip geliyor

Severek yaptığı mesleğinin 25 yılı aşkın süresi boyunca haftada bir gün şehir merkezine 45 kilometre mesafede olup başka tamircinin bulunmadığı Göynücek ilçesine minibüsle yolculuk yaparak gün boyunca tezgah açan emektar usta, “İğne, tığ ve iplikle eski ayakkabıları, çantaları, terlikleri dikiyorum. Cüzi bir para da kazansam bana yetiyor. Belgeselimi çektiler. Çok onurlandım” şeklinde konuştu.

“Kim bir topluma zarar veriyorsa karşısındayım”

Ortadoğu’da yaşanan gelişmeleri de endişeyle takip eden Altınoğlu, “Gazze ve İran’daki olayları yapanları şiddetle kınıyorum. Trump olsun, Netanyahu olsun. Kim bir topluma zarar veriyorsa karşısındayım” şeklinde konuştu.

‘Son tanık’ adlı belgeseli çekildi

Faruk Altınoğlu’nun yaşam hikayesini konu edinen ‘Son tanık’ adlı belgeselin yönetmeni Serdar Çolak da, “Biz Türklerle olan kardeşliğini, samimi ilişkilerini belgeselde anlattık. Amasya’mızın küçük bir ilçesi olan Göynücek’e her Perşembe günü gidip ayakkabı tamiri yapıyor. Halkla ilişkileri de çok güzel. Bunu da belgeselimizde işledik” ifadelerini kullandı.





https://www.iha.com.tr/amasya-haberleri/ermeni-asilli-usta-50-yildir-igne-iplikle-tamir-yapiyor-turk-milliyetcisiyim-ulkemi-seviyorum-399348255