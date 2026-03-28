ABD ambargosu altındaki Küba, Vatikan’dan yardım istiyor

Donald Trump, Küba’yı işgalle tehdit edip dururken Havana yönetimi rejim değişikliğine yanaşmıyor

ABD ambargosu altında zor günler geçiren Küba, Vatikan’dan yardım bekliyor.

Washington Post’un (WP) aktardığına göre Küba yönetiminden üst düzey yetkililer, ABD yönetimiyle yaşanan krizde Vatikan’ın arabuluculuk yapmasını istedi.

Adlarının paylaşılmaması şartıyla konuşan kişilere göre Havana yönetimi, Washington’dan petrol ablukasını hafifletmesini istiyor.

Küba Dışişleri Bakan Bruno Rodríguez, 28 Şubat’ta Vatikan’da ABD’li Papa XIV. Leo ve Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Pietro Parolin’le bir araya gelmişti.

Rodriguez, toplantının ardından X’te yaptığı açıklamada Papa’ya teşekkür ederken, Parolin de “sorunların diyalogla çözümü için gerekli adımların atılacağını” duyurmuştu.

Havana yönetimi, geçen yıl mayısta göreve başlayan Papa Robert Francis Prevost’un ABD’li olmasına güvenerek Donald Trump yönetimiyle ilişkilerinin daha etkili olabileceğini düşünüyor.

Diğer yandan Papa XIV. Leo, Trump’a İran savaşını durdurma çağrısı yaptığı gibi Cumhuriyetçi liderin göçmenlik karşıtı politikalarını da eleştirmişti.

Kaynaklara göre Küba hükümeti, Vatikan’ın arabuluculuğunda ablukanın kaldırılması için Washington’a mümkün mertebe en az tavizi vermek istiyor.

Ancak Beyaz Saray’a yakın yetkililerden biri, Trump’ın Papa XIV. Leo’nun arabuluculuğuna sıcak bakmayabileceğine işaret ediyor:

ABD yönetimi, Küba politikasının Vatikan tarafından belirlemesine izin vermeyecek.

WP’nin analizine göre Küba’daki Katolik Kilisesi, Komünist yönetimden sonra adanın en etkili kurumlarından biri olmayı sürdürüyor. Adadaki piskoposlar, ocak ayı sonlarında “Küba’nın ihtiyaç duyduğu siyasi değişiklikler” için çağrıda bulunmuştu.

Ayrıca Papa XIV. Leo, 1 Şubat’taki açıklamasında “Küba halkının acılarını artırabilecek her türlü şiddeti önlemek amacıyla” tarafları diyaloğa çağırmıştı.

ABD, Venezuela’ya 3 Ocak’ta baskın düzenleyerek ülkenin lideri Nicolas Maduro’yu kaçırmış, ardından Küba’yı da işgalle tehdit etmeye başlamıştı.

Trump’ın ada ülkesine petrol tedarikine tam ambargo uygulamasıyla derinleşen yakıt krizi nedeniyle çöp kamyonlarının çalışamadığı Havana’da sokaklar atıkla dolarken, halkın temel gıda malzemelerine erişimi iyice zorlaştı.

Washington’ın baskılarına rağmen Havana yönetimi rejim değişikliğine yanaşmayacağını bildirmişti.

Küba Dışişleri Bakan Yardımcısı Carlos Fernandez de Cossio, ABD’den gelebilecek olası bir saldırı karşısında askeri hazırlık yaptıklarını duyurmuştu.

Independent Türkçe, Washington Post, Catholic World Report

Derleyen: Yasin Sofuoğlu

