ԽՄԲԱԳՐԱՏԱՆՍ ԵՐԴԻՔԻՆ ՏԱԿ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ ՓԱՐԻԶԻ «ՆՈՐ ՅԱՌԱՋ»-Ի ԽՄԲԱԳԻՐ ԺԻՐԱՅՐ ՉՈԼԱՔԵԱՆԻ ՈՒ ԵՐԵՒԱՆԻ «ՅԱՌԱՋ» ԿԵԴՐՈՆԻ ՏՆՕՐԷՆ ԱՆԻ ԲՐԴՈՅԵԱՆԻ ՀԵՏ

Երէկ, 27 Մարտի կէսօրուան ժամերուն, խմբագրատանս երդիքին տակ հիւրընկալեցինք Փարիզի մեր պաշտօնակից՝ «Նոր Յառաջ» երկօրեայ թերթի խմբագիր Ժիրայր Չոլաքեանն ու Երեւանի «Յառաջ» կեդրոնի ղեկավար Անի Բրդոյեանը, որոնք քաղաքս կը գտնուէին Եսայեան Միութեան կազմակերպած «Հանդիպում» փառատօնի շրջագծով։
Զրոյցը կայացաւ թերթիս հրատարակութեան տնօրէն Արի Հատտէճեանի հետ, վերածուելով հեռանկարային քննարկման մը՝ նուիրուած հայ մամուլի ներկայ վիճակին եւ արեւմտահայերէնի պահպանութեան մարտահրաւէրներուն։
Առանցքային թէմաներէն մէկը տպագիր մամուլի ծանր դրութիւնն էր։ Մեր հրատարակութեան տնօրէնը յստակօրէն մատնանշեց, որ ներկայիս տպագիր մամուլը կը գտնուի օրհասական հանգրուանի մը մէջ՝ դէմ յանդիման մնալով թէ՛ նիւթական դժուարութիւններու, եւ թէ՛ ընթերցողութեան նուազման իրողութեան հետ։ Ան նաեւ ընդգծեց համայնքային անբաւարար մասնակցութիւնը, յատկապէս պոլսահայ իրականութեան մէջ, ուր լեզուի եւ մամուլի հանդէպ հետաքրքրութիւնը աստիճանաբար կը նահանջէ։
Այս մտահոգիչ պատկերի դիմաց, հիւրերը ներկայացուցին իրենց ծրագիրները։ Այսպէս Ժիրայր Չոլաքեան ծանօթացուց Երեւանի «Յառաջ» կեդրոնի գործունէութիւնը՝ որպէս հակակշիռ եւ վերակենդանացման փորձ։ Ան շեշտեց, որ շուրջ 35-40 հազարնոց արեւմտահայ համայնք մը կազմաւորուած է Հայաստանի մէջ, որուն համար անհրաժեշտ է ո՛չ միայն մշակութային, այլեւ լեզուական կենսունակ միջավայր ստեղծել կանոնաւոր աշխատութեամբ մը։ Այս իմաստով «Յառաջ» կեդրոնը դարձած է հաւաքավայր մը, ուր արեւմտահայերէնը ո՛չ միայն կը պահպանուի, այլ կը գործածուի եւ կը միտի դառնալ զարգացող լեզու մը։
Այս տարուայ ծրագիրներու շարքին յատուկ տեղ կը գրաւէ ամառնային ճամբարի նախաձեռնութիւնը, որ առաջին անգամ պիտի իրականանայ։ Ճամբարը նպատակ ունի համախմբել զանազան երկիրներէ ժամանած արեւմտահայ ընտանիքներու զաւակները, ստեղծելով լեզուական եւ մշակութային միջավայր մը, ուր երախաներ կրնան միաժամանակ սորվիլ, հաղորդակցիլ եւ նոր կապեր հաստատել։ Ծրագիրը նաեւ կը նախատեսէ համագործակցութիւն Երեւանի «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրին հետ, ապահովելով արեւելահայ եւ արեւմտահայ պատանիներու բնական շփում եւ փոխադարձ ճանաչում։
Զրուցակիցները անդրադարձան նաեւ գրական կարեւոր նախաձեռնութիւններու։ Ժիրայր Չոլաքեան եւ Անի Բրդոյեան յայտնեցին որ որոշած են «Յառաջ» կեդրոնի երդիքին տակ հաստատել արեւմտահայերէնով վէպերու ընթերցանութեան ակումբ մը, ուր արեւմտահայ եւ արեւելահայ գրասէրներ միասին պիտի քննարկեն գրական գործեր, նախապէս կարդացած ըլլալով զանոնք։ Մեզի համար ուրախալի էր տեղեկանալ որ որպէս առաջին նախաձեռնութիւն, «Յառաջ»ի պատասխանատուները որոշած են կազմակերպել մեր ողբացեալ խմբագրապետ Ռ. Հատտէճեանի «Առաստաղը» եւ «Առաստաղի միւս կողմը» վէպերուն ընթերցանութիւնը։
Հանդիպումը նաեւ առիթ ստեղծեց որ հիւրերը պատմեն «Յառաջ» կեդրոնի ցարդ կատարած աշխատանքները։ Նշեցին որ կեդրոնը կը պատրաստէ իր հնգամեայ գործունէութիւնը ամփոփող հրատարակութիւն մը, ինչպէս նաեւ դրամահաւաք կազմակերպած է՝ ամառնային ճամբարի ծրագիրը իրագործելու համար։
Անի Բրդոյեան իր կարգին, ներկայացուց կեդրոնի առօրեայ գործունէութիւնը՝ ընդգծելով իրենց հետեւողական աշխատանքը՝ արեւմտահայերէնի ուսուցման, մշակութային ձեռնարկներու կազմակերպման եւ համայնքային կեանքի աշխուժացման ուղղութեամբ։
Յաջողութիւն կը մաղթենք։
