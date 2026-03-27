U18 Millî Takımımız, Ermenistan İle 1-1 Berabere Kaldı

ANTALYA (TSA)-U18 Millî Takımımız, Antalya’da düzenlenen UEFA Avrupa Şampiyonası B Ligi 1. Tur ikinci maçında Ermenistan ile 1-1 berabere kaldı. Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi’nde oynanan mücadelede Millî Takımımızın golünü 34. dakikada Yusuf Dağhan Kahraman kaydetti. Ermenistan’ın golü ise 17. dakikada Mayki Asiryan’dan geldi.

Grubun diğer maçında Kosova, Cebelitarık’ı 7-0 mağlup etti. Bu sonuçların ardından U18 Millî Takımımız, gruptaki son maçını 30 Mart Pazartesi günü Kosova ile oynayacak.

Türkiye, grubunu lider tamamlaması halinde önümüzdeki sezon A Ligi’nde mücadele etme hakkı elde edecek.

