Papa 14. Leo 500 yıl sonra Monako’yu ziyaret eden ilk papa oldu

By Greta Ruffino

Papa, cumartesi Monaco Prensliği’ne beş yüzyıl sonra ilk kez gidecek; gündemde küçük devletlerin rolü, “hayatın savunulması”, savaş, diplomasi ve işbirliği var.

Papa 14. Leo cumartesi günü Monako Prensliği’ne gidecek ve böylece yaklaşık beş yüzyıldır Akdeniz’deki bu enklavı ziyaret eden ilk papa olacak.

Vatikan sözcüsü Matteo Bruni, ziyaretin Amerikalı Papa’ya tüm Avrupa’ya hitap etmesi için ilk gerçek fırsatı sunacağını açıkladı.

Bruni, “İncil’de önemli rol oynayanlar aslında küçüklerdir” dedi.

Monako ayrıca Katolikliğin devlet dini olduğu az sayıdaki Avrupa ülkesinden biri. Ve Prens II. Albert, Katolikliğin Monako toplumundaki önemli rolünü gerekçe göstererek kürtajın yasallaştırılmasına yönelik bir öneriyi yakın zamanda reddetti.

Karar büyük ölçüde sembolikti; zira yüzölçümü sadece 2,2 kilometrekare olan kıyı prensliğini çevreleyen Fransa’da kürtaj anayasal bir hak.

Bruni, “Yaşamın korunması”nın Papa Leo’nun cumartesi günkü bir günlük ziyaretinin temalarından biri olacağını söyledi. Ancak sözcü, papanın bakış açısının savaşlar ve çatışmalar bağlamı da dahil olmak üzere her tür yaşamın savunulmasını içeren daha geniş bir çerçeveye oturduğunu vurguladı.

Beklenmedik bir durak

Ziyaret programında sarayda Prens Albert ve Monako Prensesi Charlene ile özel bir görüşme, katedralde Katolik cemaatle buluşma ve stadyumda ayin yer alıyor.

Albert, 17 Ocak’ta Vatikan’da Papa Leo ile görüşmüş ve onu prensliği ziyaret etmeye davet etmişti.

Gezi planı hızla şekillendi ve veraset esasına dayalı anayasal bir monarşi olan Monako’nun ilk Avrupa durağı olarak seçilmesi soru işaretleri yarattı. Papa Françesko da sık sık küçük ülkelere gitmişti, ancak prensliğin gösterişli yaşamı muhtemelen onu caydırırdı.

Monako Piskoposluğu sözcüsü Başrahip Christian Venard, “Soru işaretlerinin oluşması kaçınılmaz” diye kabul etti. “Bir papanın, biraz da karikatürize bir şekilde milyarder cenneti olarak tanınan bir prensliğe gitmesi gerçekten doğru yer mi, her ne kadar bu Monako gerçeğinin bir parçası olsa da? Bence bu, papanın belli bir iç özgürlüğünü yansıtıyor” dedi Associated Press’e.

Aslında ziyaret için güçlü gerekçeler var: 1538’de Papa III. Paulus döneminden bu yana, tam 488 yıldır hiçbir papa Monako’ya gitmemişti. Yaklaşık 38 bin nüfuslu Monako büyük ölçüde Katolik ve son derece uluslararası; sakinlerin yalnızca beşte biri prenslik vatandaşı.

Kısa ama simgesel bir ziyaret

Papa Leo Monako’da dokuz saatten biraz daha az kalacak ve mesafenin kısalığı sayesinde Vatikan’a helikopterle gidip gelebilecek. Ancak ziyaret, dünyanın en küçük iki devletinin liderlerinin küresel ölçekteki en önemli bazı meseleleri ele almak için buluşmasını temsil ettiği için sembolik anlamı güçlü.

Rusya’nın Ukrayna’daki savaşı sürerken ve ABD ile İsrail’in İran’daki çatışması genişlerken Papa Leo’nun barış ve diyalog çağrısını muhtemelen bir kez daha dile getirmesi bekleniyor.

Bruni, “Prenslik diyalog ve arabuluculuğu teşvik ediyor; barış, toplumsal dostluk ve nüfuz ile servetin sorumlu kullanımı için bir laboratuvar işlevi görüyor” dedi.

Bu sözlerle Monako’nun, aralarında özellikle çatışmalarda zarar gören ya da yıkılan kiliseleri ve diğer kültürel açıdan önemli alanları yeniden inşa edip restore etmeye çalışan Aliph Vakfı’na katılımın da bulunduğu, Orta Doğu’daki Hristiyanları destekleyen girişimlere sağladığı mali desteğe atıfta bulundu.

Euronews