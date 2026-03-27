Kilise, Noelia kararını eleştirdi; toplumsal sorumluluk çağrısı yaptı

By Jesús Maturana & Cristian Caraballo

Piskoposlar ile dini örgütler Noelia vakasına derin üzüntü duyuyor, toplumsal ve kurumsal ihmalleri kınıyor, tıbbın bakım ve acıyı hafifletme misyonuna aykırı gördükleri önlemleri reddediyor.

Kilise dünyasından çeşitli isimler, Noelia Castillo’nun ötanazisi hakkında görüş bildirerek bu çözümün karşısında yer aldı. Kanarya Adaları piskoposu José Mazuelos Pérez’in sözleriyle, “toplum olarak hepimiz başarısız olduk”.

Yayımladıkları bir açıklamada, Aile ve Yaşamı Savunma Alt Komisyonu’na bağlı piskoposlar, genç kadının vakasının “tüm toplumu sorgulayan kişisel acıların ve kurumsal eksikliklerin birikimini” yansıttığını belirterek üzüntülerini dile getirdi.

🟢Nota de la Subcomisión para la Familia y Defensa de la Vida: «contemplamos con profundo dolor la situación de Noelia»https://t.co/TYPGfoVpHX — Of. Información CEE (@prensaCEE) March 26, 2026

Mazuelos’a göre bu yol, “tıbbın insanileştirilmesi için mücadeleyi bırakıp havlu atarak ölüm kültürüne bir adım daha atmak; tıbbı insandışılaştırmak, doktorun Noelia’nın hayatına son vermek zorunda bırakılması isteniyor, oysa doktorun görevi iyileştirmek, iyileştiremiyorsa da eşlik etmek ve acıyı hafifletmektir.”

İspanya Piskoposlar Konferansı Başkanı Luis Argüello da benzer görüş dile getirdi: “Bir doktor, ne kadar yasal, güçlendirici ve merhametli görünürse görünsün, bir ölüm cezasının infaz kolu olamaz.” Abogados Cristianos adlı Hristiyan avukatlar derneği de Noelia’nın yaşadıkları nedeniyle taziyelerini iletti.

El caso de Noelia ha dejado al descubierto la absoluta desprotección de las personas más vulnerables. 🔴Ahora, la ministra de Sanidad, Mónica García, propone ahora acortar los plazos para ejecutar eutanasias.

⚫️Lejos de proteger a quienes más lo necesitan, opta por facilitar… https://t.co/FCouhRDjH0 — Abogados Cristianosﻦ (@AbogadosCrist) March 26, 2026

“Eğer sorunların çözümü olarak kasten ölüm tercih ediliyorsa, artık her şey mubahtır”

