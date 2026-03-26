Portekiz’de kiliseden 57 cinsel istismar mağduruna 1,6 milyon euro tazminat

Portekiz Katolik Kilisesi’ne bağlı Portekiz Piskoposlar Konferansı (CEP), din adamları tarafından cinsel istismara uğrayan 57 mağdura toplam 1,6 milyon euro tazminat ödeyeceğini açıkladı.

Portekiz Katolik Kilisesi’ne bağlı Portekiz Piskoposlar Konferansı (CEP), ülkede Katolik din adamlarının karıştığı cinsel istismar vakalarına ilişkin başlatılan tazminat sürecine ilişkin detayları kamuoyuyla paylaştı.

Kiliseye bağlı Portekiz Piskoposlar Konferansı (CEP), cinsel istismar olaylarına yönelik geçmişte yürütülen komisyon faaliyetinin ardından tazminat ödemesi için yalnızca 95 kişinin talepte bulunduğunu aktardı.

Bu kişilerden 67’sinin tazminat için uygun bulunduğu, geri kalan başvuruların ise şartları karşılamadığı veya komisyona katılım sağlanmadığı gerekçesiyle reddedildiği açıklandı.

CEP, şu ana kadar 57 tazminat başvurusunun onaylandığını, kişi başına ödemelerin 9 bin euro ile 45 bin euro arasında değiştiğini belirtti.

Ayrıca 9 başvurunun ödenecek tazminat miktarının belirlenmesi için hala son inceleme aşamasında olduğu ifade edildi. Açıklamada, “Mali tazminat yaşananları ortadan kaldırmaz ya da mağdurların hayatlarındaki sonuçları geri döndürmez. Verilen tüm zararlar için özrümüzü yineliyoruz” denildi.

Kilise tarafından finanse edilen bir komisyonun Şubat 2023’te yayımladığı raporda, son 70 yılda Portekiz’de en az 4 bin 815 çocuk ve savunmasız yetişkinin büyük bölümü rahip olan Katolik din adamları tarafından cinsel istismara uğradığı ortaya konmuştu.

Cumhuriyet Gazetesi