SAINT ESPRİT LATİN KATOLİK KİLİSESİ’NİN JÜBİLESİ

Saint Esprit Latin Katolik Kilisesi’nin “Katedral, Ana Kilise” unvanını alışının 150. yıl dönümü kutlamaları, 24 Mart 2026, Salı akşamı görkemli törenlerle gerçekleştirildi. İzmir Latin Katolik Episkoposu Monsenyör Martin Kmetec’in riyasetinde sunulan şükran ayinine, Kadasetli Patrik Sahak II. Hazretleri, yanında Patriklik Makamı’nın Kiliselerarası ve Dinlerarası İlişkiler bölümü sorumlusu Üstrahip Harutyun Damadyan ile katıldı.

İstanbul’daki Katolik Kilisesi önderlerinin iştirakiyle düzenlenen törene, ayrıca Rum Patriği Kadasetli Bartholomeos Hazretleri ile Süryani Ortodoks Kilisesi temsilcisi de katıldı. Latin Kilisesi İstanbul Episkoposu Monsenyör Massimiliano Palinuro, Saint Esprit Ana Kilisesi’nin episkoposu olarak hazır bulunanları selamladı.

Din adamlarının kortejiyle başlayan törende konsoloslar, yöneticiler ve çok sayıda inanan hazır bulundu. Surp Badarak sunuldu. Tören sırasında Episkopos Monsenyör Massimiliano Palinuro bir teşekkür konuşması yaptı.

Törenin sonunda Kadasetli Patrik Sahak II. Hazretleri de bir konuşma yaparak “kilise olma” anlayışının önemini vurguladı. Bu vesileyle, kilisenin Mesih’in bedeni olduğunu ifade ederek, bu beden içinde bulunan Kutsal Haç, İncil ve Surp Hağortutyun sayesinde yapıların gerçek anlamda bu bedenin parçaları hâline geldiğini belirtti. İnananların ise kilise içinde bu kutsallar aracılığıyla Tanrı’ya ve imana bağlandıklarını dile getirdi.

Latin Katolik Kilisesi’nin ruhani önderlerini tebrik eden Ruhani Reisimiz, ekümenik açıdan önemli mabetlerden biri olan Saint Esprit’nin adını Kutsal Ruh’tan aldığını hatırlattı. Patrik Hazretleri, kilisenin sarsılmaz biçimde varlığını sürdürmesini ve inanlıların daha uzun yıllar bu kilisenin bereketlerinden faydalanmasını temenni etti.

Tören, Rum Patriği Bartholomeos Hazretleri’nin verdiği takdisle sona erdi.