Hazine filminin konusu ne? Hazine filminin oyuncuları kim?

Hazine filminin yönetmen koltuğunda Canbert Yerguz oturuyor. Filmin senaristliğini Canbert Yerguz, Burak Yerlikaya üstleniyor.

HAZİNE FİLMİNİN KONUSU NE?

Hazine, annesinin cenazesine katılmak için gittiği kasabada kendisini beklenmedik durumların içinde bulan bir adamın hikayesini konu ediyor. Devlet memuru olan Mesut, annesinin ölüm haberini alır ve cenazesine katılmak için yıllar önce ayrıldığı, doğup büyüdüğü kasabaya geri döner. Annesine karşı son görevini yerine getirmek için kasabaya gelen Mesut’un aklındaki tek şey, bir an önce İstanbul’a dönüp yarım kalan gönül meselesini tamamlamaktır. Ancak işler Mesut’un planladığı gibi gitmez ve düşündüğünden daha fazla köyde kalmak zorunda kalır. Bu sırada kardeşi Musa yüzünden bir define kazısına katılan Mesut, kendisini türlü maceraların içinde bulur.

HAZİNE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Çağlar Çorumlu

Boran Kuzum

Aslıhan Gürbüz

Şükran Ovalı

Gürhan Altundaşar

Serkan Keskin

Hasibe Eren

Mert Denizmen

Bülent Çolak

HAZİNE FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Hazine filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.5 olarak belirlendi.

