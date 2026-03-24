Lefke’nin grevi İzmir sahnesinde

Kıbrıs’ta 1948’de gerçekleşen ve farklı kimliklerden işçilerin omuz omuza verdiği tarihi grev, İzmir’de tiyatro sahnesine taşınacak. Lefke 48 – Bir Grev Öyküsü isimli oyun, 9 Nisan Perşembe günü saat 20.00’de İzmir Sanat’ta sahnelenecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde düzenlenen 44. Hülya-Özdemir Nutku İzmir Uluslararası Tiyatro Festivali, güçlü yapımlarla seyircisiyle buluşacak. Festivalin öne çıkan oyunlarından “Lefke 48 – Bir Grev Öyküsü”, 9 Nisan Perşembe günü saat 20.00’de İzmir Sanat’ta sahnelenecek.

Antik çağlardan bu yana zengin bakır yataklarıyla bilinen Kıbrıs, adını Yunancada “bakır” anlamına gelen “Kypros” sözcüğünden alıyor. 1878-1960 yılları arasında İngiliz yönetiminde kalan adada, 1948 yılında Lefke’de emek tarihine geçen büyük bir işçi grevi yaşandı.

Amerikan şirketi CMC’ye ait bakır madeninde çalışan 1500 Rum ve 700 Türk işçi, daha insani çalışma koşulları talebiyle birlikte greve çıktı. Farklı kimliklerden işçilerin ortak talepler etrafında birleştiği bu mücadele, yalnızca bir işçi hareketi değil; adanın hafızasına kazınan güçlü bir dayanışma örneği olarak tarihe geçti.

Lefke Belediyesi Cittaslow Tiyatrosu, bu tarihi direnişi “Lefke 48 – Bir Grev Öyküsü” ile sahneye taşıyor. Oyun, unutulmaya yüz tutmuş kolektif bir hafızayı yeniden görünür kılmayı amaçlıyor. Yapımın dikkat çeken yönlerinden biri ise Kıbrıs ağzıyla sahnelenmesi. Karakterlerin kendine özgü şivesiyle hayat bulan oyun, izleyiciyi dönemin atmosferine yaklaştırırken adanın kültürel dokusunu da sahneye taşıyor.

