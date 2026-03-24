İstanbul’un tarihinden bazı yıllar

Doğan Hızlan

İSTANBUL’un tarihini bilmeden bugün yalnız bu kenti değil, Türkiye’nin tarihini bilmek mümkün değildir.

Siyasi tarihimiz için de geçirdiği dönemleri okuduğumuzda bugünü daha doğru yorumlayabiliriz.

Bugün bu çalışmalar için önemli bir kaynak kitabı yazacağım:

İşgal İstanbul’unda

Siyaset ve Gündelik Hayat

Meşgul Şehir

Occupied City

1948 – 1923

Yayına Hazırlayanlar:

Daniel – Joseph MacArthur -Seal

Gizem Tango.

Kitap iki dilde hazırlanmış:Türkçe ve İngilizce

Ana başlıklar:

Giriş Daniel-Joseph MacArthur-Seal ve Gizem Tongo

İşgal İstanbulu’nda Polis Teşkilatı ve Güvenlik – Claire Le Bras

İşgal İstanbulu’nda Ermenilerden Geriye (Sağ) Kalanlar- Lerna Ekmekçioğlu

Mütareke İstanbulu’nda Bir Sosyal Demokrat Fırka – Erol Ülker

Osmanlıcılık ve Yunan İrredantizmi Arasında Cemiyet-i İlmiyye-i Rûmiyye – Artemis Papatheodorou

İşbirliği ve Mücadele: İşgal Altındaki İstanbul’da Kültürel Miras -Ceren Abi

Rusça Yayınlar İşgal İstanbulu’ndaki Mülteci Yaşamı Hakkında Bize Ne Anlatıyor? – Ekaterina Aygün

Kronoloji

Katalog

Girişten seçme başlıklar:

Daniel-Joseph MacArthur-Seal ve Gizem Tongo

Dünya Savaşı’nın yıkım ve karmaşasından savaşa katılan ülke başkentlerinin pek azı kurtulabilmişti; fakat savaş sonrasında uzun süren bir işgale maruz kalan tek başkent İstanbul’du. 30 Ekim 1918 tarihli Mondros Ateşkes Antlaşması, Osmanlı’nın I. Dünya Savaşı’na katılımını resmi olarak sona erdirmiş olsa da bu yalnızca kısa bir soluklanma süreciydi.

İki hafta sonra Britanya, Fransız, İtalyan ve Yunan savaş gemilerinden oluşan bir konvoy İstanbul’a ulaşmış, akabindeki çatışmalar ise Osmanlı ve komşu ülke topraklarını 1923’e kadar çoğunlukla hız kesmeden kasıp kavurmaya devam etmişti. Neredeyse beş yıl süren itilaf devletlerinin askeri idaresi boyunca, İstanbul’un geleceği oldukça belirsizdi.

İşgal İstanbulu’nda Polis Teşkilatı ve Güvenlik – Claire Le Bras

İşgal İstanbulu’nda Güvenliğin Yönetimini Ele Geçirmek

1918 yılı sonunda, bir milyondan fazla nüfusa sahip İstanbul kentinin özellikle kamu düzeni ve güvenliği karmaşık ve zorlu bir hâl almıştı. Güvencesiz ortam basında kınanıyordu: “Suç miktarı [..] gerçekten korkutucu oranda artıyor. Gece olur olmaz, evini terk etmek ve hatta Pera Caddesi’nde yürümek dahi akıllıca değil. Ara sokakların çoğundan bahsetmiyorum bile; bu sokakların çoğu suç yuvalarına dönmüş durumda.” O dönemi yaşamış insanların anıları da kentin ve civarının güvenliğinin bozulmasından dem vurur: “Gündelik yaşamımız, Konstantinopolis civarında artan kanunsuzluktan ve yollarda yeterince devriye olmamasından etkileniyordu; silah ya da koruma olmaksızın bir yerlere gitmek aptalcaydı.”

Mülteciler Şehri

Mütareke dönemi boyunca on binlerce mülteci süregelen çatışma, etnik ve siyasal zulümden kaçarak İstanbul’a gelmiş ve halihazırda Balkan Savaşları ve I. Dünya Savaşı sırasında yerinden yurdundan edilmiş ve İstanbul’a sığınmış çok miktarda mülteciye katılmıştı. Amerikalı gazeteci Solita Solano, “Mülteciler Konstantinopolis’e kelimenin tam anlamıyla insan selleri halinde aktılar” diye anlatır:

“Köy nüfuslarının tamamı-Rumlar, Ermeniler, Ruslar, Yahudiler, Türkler, Gürcüler, Azerbaycanlılar-kente ceplerinde tek kuruş olmaksızın geldiğinden sokaklarda, kamp yerlerinde, yıkık surlarda, kutulardan yapılma kulübelerde, elden çıkarılmış askerî çadırlarda yaşıyorlar.”

(İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yayınları )

