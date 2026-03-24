İngiliz polisi Yahudi yardım kuruluşuna ait ambulansın kundaklanmasını nefret suçu iddiasıyla soruşturuyor

By Emma De Ruiter

İngiliz polisi, Yahudi bir kuruluş tarafından işletilen gönüllü ambulansların ateşe verilmesinin ardından, olayı antisemitik nefret suçu kapsamında kundaklama şüphesiyle soruşturduklarını açıkladı.

İngiliz polisi, Londra’daki Yahudi bir yardım kuruluşuna ait dört ambulansın kundaklanmasının ardından nefret suçu soruşturması başlattı. Yetkililer olayı pazartesi günü duyurdu.

Başbakan Keir Starmer, pazartesi sabahı yaşanan olayı “derinden sarsıcı bir antisemitik kundaklama saldırısı” olarak nitelendirdi.

X hesabından paylaşım yapan Starmer, “Aklım, bu korkunç haberle güne uyanan Yahudi toplumu ile birlikte,” dedi.

This is a deeply shocking antisemitic arson attack. My thoughts are with the Jewish community who are waking up this morning to this horrific news. Antisemitism has no place in our society. Anyone with any information must come forward to the police. https://t.co/P5J1ETaEsE — Keir Starmer (@Keir_Starmer) March 23, 2026

Londra Emniyeti, yangın ihbarı üzerine Londra’nın geniş bir Yahudi nüfusuna sahip Golders Green mahallesine ekiplerin sevk edildiğini açıkladı.

Londra Metropolitan Polisi, yanan araçların Yahudi Toplum Ambulans Servisi’ne ait dört Hatzalah ambulansı olduğunu bildirdi.

Araçlardaki çok sayıda gaz tüpü patladı, bu da bitişikteki bir apartman bloğunda camların kırılmasına yol açtı. Yakındaki evler tedbir amacıyla tahliye edilirken, olayda yaralanan olmadığı belirtildi.

Dört Yahudi ambulans aracına yapılan kundaklama saldırısının ardından 23 Mart 2026 Pazartesi günü Londra’daki Golders Green’de bir otoparkta yanmış Ambulanslardan bir görünüm. AP Photo/Alberto Pezzali

Yetkililer, yangının çıkış nedeninin araştırıldığını açıkladı. Emniyet yetkilisi Sarah Jackson, “Güvenlik kamerası kayıtlarını inceliyoruz ve internette paylaşılan görüntülerden haberdarız. Soruşturmanın bu ilk aşamasında üç şüpheliyi aradığımıza inanıyoruz,” dedi ve henüz herhangi bir gözaltı yapılmadığını ekledi.

Jackson, “Bu olayın toplumda ciddi endişe yaratacağını biliyoruz ve polis ekipleri acil incelemeleri yürütmek üzere olay yerinde kalmaya devam ediyor,” diye konuştu.

Acil müdahale biriminden bir memur, 23 Mart 2026 Pazartesi günü dört Yahudi ambulans aracının kundaklanmasının ardından Londra’da bir itfaiye müdahale ekibini izliyor. AP Photo/Alberto Pezzali

Bölgede mahalle güvenliği hizmeti yürüten kâr amacı gütmeyen Shomrim de saldırıyı kınadı.

Kuruluş, X’te yaptığı paylaşımda, “Bu yalnızca kundaklama niteliğinde bir suç değil, aynı zamanda yerel Yahudi toplumuna hizmet veren hayati bir acil yardım servisini hedef alan son derece endişe verici bir olaydı,” dedi.

İngiltere’de antisemitizmi izleyen yardım kuruluşu Community Security Trust (CST) da X üzerinden yaptığı açıklamada, soruşturmada polise destek verdiğini bildirdi.

Hatzola, 1979’da kuruldu ve gönüllüler tarafından işletiliyor. Kuruluş, kuzey Londra’da yaşayanlara ücretsiz tıbbi ulaşım ve acil müdahale hizmeti sağlıyor.

