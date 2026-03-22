Şam Valiliği alkol yasağından geri adım attı: Hristiyanlardan özür diledi

Hristiyan bakanın tepkisi ve Şam’daki protestonun ardından Şam Valiliği, turistik işletmeleri alkol yasağının dışında tuttu ve Hristiyan mahallelerinin özellikle anılması nedeniyle özür diledi.

Şam’ın Hristiyan mahallesi Bab Touma’da halk, Şam Valiliği’nin alkollü içki satışına getirdiği kısıtlamaları protesto etti.

Tepki çeken karar, alkol satışını fiilen Hristiyan mahalleleri dışındaki bölgelerde yasaklarken, Bab Touma, Kassaa ve Bab Şarki gibi mahalleleri istisna olarak anıyordu.

Bu durum, hem kişisel özgürlüklere müdahale hem de Hristiyan mahallelerini alkolle özdeşleştiren ayrımcı bir yaklaşım olarak eleştirildi.

Gösteride taşınan dövizlerde “Suriye bütün Suriyelilerindir”, “Kişisel özgürlükler korunmalı” ve “Haklar bölünemez” mesajları öne çıktı. Protestoya katılanlar, kararın yalnızca alkol düzenlemesi olmadığını, belli toplulukları ve mahalleleri kamusal olarak işaretleyen bir uygulamaya dönüştüğünü savundu.

Tepkiler yalnızca sokakla sınırlı kalmadı. Suriye hükümetindeki tek Hristiyan bakan olan Sosyal İşler ve Çalışma Bakanı Hind Kabawat da yasağı ve yalnızca Hristiyan mahallelerinde satışa izin verilmesini eleştirdi. Kabawat, “Biz Suriye tarihinin ayrılmaz bir parçasıyız, gücümüz çeşitliliğimizde yatıyor ve biz sarhoş bir topluluk değiliz; sadece Suriye sevgisiyle sarhoşuz” dedi.

Artan tepkilerin ardından Şam Valiliği geri adım atarak yeni bir açıklama yayımladı. Açıklamada, turizm ruhsatlı otel, restoran ve benzeri işletmelerin yasak kapsamı dışında tutulacağı belirtildi. Valilik ayrıca Bab Touma, Kassaa ve Bab Şarki’nin karar metninde anılma biçimi nedeniyle doğan rahatsızlık için özür diledi.

