Rum Yönetimi’nin üs kurnazlığı

GKRY Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis, Orta Doğu’daki savaşın sona ermesinin ardından İngiltere ile adadaki üslerin statüsü ve geleceğini görüşmek istediğini açıkladı. İngiltere, Türkiye gibi Ada’nın garantörleri arasında yer alıyor.

İran savaşının başlaması ve adadaki İngiliz Akrotiri üssünün insansız hava aracıyla (İHA) hedef alınmasından bu yana Kıbrıs’ta söz konusu tesislerin geleceği ve statüsüyle ilgili başlayan tartışmalar sürüyor. İHA saldırısı sonrasında üslere yönelik tepkiler yeniden artarken, sokağa çıkan Kıbrıslı Rumlar, protesto gösterileri düzenleyip İngiliz üslerinin tasfiyesini talep etti.

Masaya oturacak

Avrupa Birliği Liderler Zirvesi’nin düzenlendiği Brüksel’de gazetecilere konuşan Hristodulidis, Rum Kesimi’nin iki İngiliz üssüne ev sahipliği yaptığını belirterek “Orta Doğu’daki bu durum (İran savaşı) sona erdiğinde, İngiltere hükümetiyle açık ve dürüst bir görüşme yapacağım” ifadelerini kullandı.

Hristodulidis, İngiltere’nin bu üslerden çekilmesini isteyip istemediği sorusuna net yanıt vermedi, üslerde binlerce Güney Kıbbrıslı olduğunu vurguladı. İngiltere’nin, 1960’tan bu yana elinde tutmaya devam ettiği Akrotiri ve Dikelya askeri üsleri bulunuyor.

KKTC’den EOKA’yı öven Metsola’ya tepki

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola’nın, terör örgütü EOKA’nın kuruluş yıldönümünü kutlaması ve kutlama etkinliğine izin vermesi, KKTC’de büyük tepkiyle karşılandı. KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, “Avrupa Parlamentosu Başkanı Sayın Roberta Metsola, EOKA’nın kuruluş yıldönümünü kutlamış. Sayın Metsola ‘büyük bir coşkuyla’ EOKA’nın kuruluş yıldönümünü kutlarken, bu örgütün Kıbrıslı Türkler için ne anlam ifade ettiğini bilmiyor muydu?” ifadelerini kullandı. KKTC Başbakanı Ünal Üstel de, “AP Başkanı’nın terörü övmesi, açıkça bir skandal ve akıl tutulmasıdır… Başkan Metsola’nın, Kıbrıs Türk halkının hafızasında şiddet, acı ve saldırılarla yer etmiş EOKA’ya yönelik övgü içeren ifadeleri, açık bir skandal ve tarihsel gerçeklerin çarpıtılmasıdır” dedi. AP Başkanı, EOKA terör örgütünün 1 Nisan’daki kuruluş yıldönümü öncesi yayımladığı mesajda, örgütün eylemlerinden “kahramanlık” olarak bahsetmiş, üyelerinin de “cesaret ve fedakarlık” gösterdiklerini iddia etmişti. Metsola, AP’de EOKA ile ilgili bir etkinliğe de izin vermişti.

Yine mi sen Strava?

Fitness takip uygulaması “Strava”, yeni bir “ifşa” olayıyla gündemde. Nitekim Fransız “Le Monde” gazetesi, gemideki bir askerin kullandığı Strava üzerinden, İran’a doğru yola çıkan “Charles de Gaulle” uçak gemisinin yerini tespit edip, güvenlik açığını ortaya çıkardı. Le Monde’un haberine göre, “Arthur” kod adı verilen Fransız asker, gemideki koşusunu “Strava” uygulamasına kaydetti ve uygulama da, tüm verileri internetten paylaştı. Geminin Türkiye’den 100 kilometre açıkta olduğu görüldü.

Ocak 2025’te nükleer başlıklı füzelere sahip 4 denizaltının bulunduğu, Fransız donanmasının en iyi korunan askeri bölgesi Long adacığının bilgileri, birkaç personelin egzersiz verilerini “Strava” üzerinden paylaşmasıyla sızdırılmıştı. 8 yıl önce de Strava’nın kamuya açık “ısı haritası”, Suriye ve Irak gibi savaş bölgelerindeki gizli üslerin yerini açık etmişti.

Milliyet Gazetesi