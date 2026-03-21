Eski Yunan Bakan Varufakis Hürriyet’e konuştu… ‘Türkiye akıllı davrandı, biz İsrail uydusu olduk’

Duygu Leloğlu

Yunanistan’ın eski Maliye Bakanı ve ekonomi profesörü Yanis Varufakis, Türkiye’nin son dönemde gerilimlerdeki rolüne dikkat çekerek, “Türkiye, Yunanistan’ın başaramadığını yapıyor. Kendini arabulucu olarak konumlandırıyor” dedi. Yunanistan’ın ABD ve İsrail’in güdümüne girdiğini söyleyen Varufakis, Hürriyet’e çarpıcı açıklamalarda bulundu.

YANİS Varufakis 2015’te Yunanistan’ı sarsan büyük ekonomik krizin en dikkat çeken ismiydi. Yunanistan’ın eski maliye bakanı ve ekonomi profesörü.

Bugün ise İsrail’i açıkça “soykırımcı” ilan eden en sıra dışı siyasetçilerden biri. Gazze’de yaşananlar karşısında Avrupa’nın sessizliğini sert sözlerle eleştirdi. Bedelini de ödedi: Almanya’ya girişi ve siyasi faaliyetleri yasaklandı. Avrupa’da ve Yunanistan’da ise adeta dışlandı.

Mera25 adlı siyasi partinin lideri de olan Varufakis, Hürriyet’e verdiği röportajda, Türkiye’nin son dönemde gerilimlerdeki rolüne dikkat çekerek, “Türkiye, Yunanistan’ın başaramadığını yapıyor. Kendini arabulucu olarak konumlandırıyor” dedi. Yunanistan’ı ise, ABD ve İsrail’in “uydusu” haline gelmekle suçladı.

‘TÜRKİYE İSRAİL İÇİN ÇOK BÜYÜK BALIK’

Türkiye barış için uğraşırken, ABD ve İsrail tarafından savaşa çekilmeye mi çalışılıyor?

Türkiye’ye saldırmak, (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu için çok yanlış bir hesap olur. İsrail bir taraftan suçlu, diğer taraftan da korkak. Kaybetme ihtimali olan bir savaşa girmez. Türkiye ise İsrail için çok “büyük bir balık”. İsrail tüm bölge ve insanlık için açık bir tehlike. Filistin’de işlediği soykırım suçunu nihayete erdirmek için, bölgede sürekli bir savaş ortamına ihtiyaç duyuyor. Bir gün uyanacağız ve Filistinlilerin yok olduğunu göreceğiz.

Yunanistan’ın derin stratejik iş birliği nedeniyle, İsrail’e teslim olduğunu düşünenlere katılıyor musunuz?

Yunan halkının çıkarlarına zarar veren ve 1999’da başlayan bu ilişkiyi utanç verici buluyoruz. O tarihten itibaren Yunan hükümetleri buna destek verdi. Bundan sonra Yunanistan, İsrail’in uydusu haline geldi. Bağımsızlığımızı kaybettik. Sadece ABD’nin değil, İsrail’in de pençesindeyiz. Başbakan Miçotakis, İsrail teknolojisi ile, kendi bakanlarını ve silahlı kuvvet mensuplarını dinlerken suçüstü yakalandı.

Eski Yunanistan Maliye Bakanı Yanis Varufakis, Hürriyet Atina Temsilcisi Duygu Leloğlu’nun sorularını yanıtladı.

‘TÜRK-YUNAN GERGİNLİĞİ SİLAH TÜCCARLARINA YARIYOR’

Türkiye ve Yunanistan bugünlerde Kıbrıs üzerinden karşı karşıya mı getirilmeye çalışılıyor?

Ben dünyaya gelmeden önce bile buna uğraşıyorlardı. Askerliğim sırasında Yunan donanmasına ait bir gemideydim. Karşımıza Türk donanmasına ait bir gemi çıktı. İki geminin de tıpatıp aynı olduğunu fark ettim. Sonradan öğrendim ki, ikisi de ABD’de aynı tersanede inşa edilmiş. Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerginlik silah tüccarları için son derece kârlı. Batı’nın, kendi çıkarları açısından ne Türkiye ne de Yunanistan umurunda.

Türkiye’nin Ortadoğu’daki konumunu nasıl değerlendiriyorsunuz?

Türkiye, Yunanistan’ın başaramadığını başardı. Biz ABD ve İsrail’in güdümüne girdik. Kimse artık Yunanistan’ı ciddiye almıyor. İsrail ve ABD savaş makinelerinin uşaklarıyız, onların uydusu haline geldik. Sizin hükümetiniz ise, mesela Ukrayna savaşında, hem Rusya hem de Ukrayna ile çok iyi ilişkiler sürdürdü. Ukrayna’ya dron gönderirken, aynı anda Rus gazının ticaretini de kolaylaştırdı. Bu işte makul ve akıllı bir politika örneği. Kendisini arabulucu olarak konumlandırdı. Umarım Ankara bu savaşta da arabulucu olur.

“YUNANİSTAN ACINASI DURUMDA”

Yunanistan’ın bu savaştaki tutumunu nasıl görüyorsunuz?

Acınası durumda. Başbakanımız sözde, Kıbrıs’ı korumak için dört F16 ve fırkateyn yolladı. Aslında oradaki İngiliz Üssü’nü koruyor. Bu toprağı ABD, Gazze’deki ve İran’daki insanları öldürmek için kullanıyor. Avrupalılar korkak ve Yahudi düşmanlığı konusunda suçluluk taşıyor. Eskiden Yahudi soykırımını desteklediler, şimdi Filistinlilerin soykırımını destekliyorlar.

AVRUPA’YA KAFA TUTAN EKONOMİST

Yunan ekonomist, akademisyen ve siyasetçi Yanis Varufakis 2015’te, Aleksis Çipras liderliğindeki SYRIZA hükümetinde maliye bakanı oldu. Avrupa ile yürütülen zor müzakerelerde öne çıktı. AB’nin ekonomik kararları halktan kopuk aldığını söyledi. Yunanistan’a dayatılan kemer sıkma politikalarının ekonomiyi küçülttüğünü savunarak reddetti. Bu nedenle “AB’ye kafa tutan ekonomist” olarak anıldı.

